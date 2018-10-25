4Chan'da Bir Mesaj, 25 Senelik Matematik Problemini Çözdü

7 sene önce 4chan'da yapılan bir anime tartışması, 1993'ten beri üzerinde tartışılan bir probleme ışık tuttu.

Matematikçilerin üzerinde 25 senedir çalıştığı çetrefilli bir problem, bir 4chan kullanıcısının mesajı sayesinde çözülmüş görünüyor. Her şey Robin Houston isimli bilim insanı ve matematikçinin attığı bu tweet ile başladı.

"İlgi çekici bir durum. 'Süperpermütasyonların alt ve üst sınırlarının, en az olasılıkla çözümlenmesi' bir 4chan kullanıcısı tarafından anime üzerinden hesaplanmış."

Matematiksel bir tanım yapmak gerekirse permütasyon, bir grup sayının düzenli bir sıralamasıdır. Olaya anime açısından bakınca, her Haruhi bölümünü yayınlandığı gün izlemek bir permütasyonu ifade ediyor. Aslında bir matematikçi olmayan 'anonim' 4chan üyesi Haruhi isimli animenin 14 bölümlük sezonunu, olabilecek bütün sıralarla izlemeyi aklına koyunca olanlar oldu.

Aslında yaklaşık 7 yıl önce atılmış bu 4chan mesajını yeni keşfeden Houston, bu tweet'i attıktan sonra telefonlarının susmadığını belirtiyor. Nitekim buradan görebileceğiniz 4chan mesajındaki çözümün, kendisini arayan matematikçiler tarafından yanlışlanabilir hiçbir tarafının olmadığı belirtilmiş.

Atılan 4chan mesajı bize 'tam' cevabı henüz veremiyor. Ancak formülü kullanan matematikçiler, 14 bölümü her sırayla izleyebilmek için toplamda 93,884,313,611 bölüm ile 93,924,230,411 bölüm arasında bir sayı bulunacağı belirtmişler. Umuyoruz bu mesajı gönderen 4chan üyesi 7 senedir bu hedefi tutturmak için uğraşmıyordur. :)