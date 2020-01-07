CES 2020'de tanıtılan ve sinema alanında teknoloji harikası olarak nitelendirilen 4DX Screen, izleyicileri adeta filmin içine sürükleyecek. 4DX ve ScreenX teknolojisini birleştiren 4DX Screen, sinema salonunun tavanı dâhil olmak üzere dört taraftan görüntü sunuyor.

CES 2020 fuarında teknoloji tutkunları ile buluşan bir yenilik de dünyanın önde gelen sinema teknolojisi şirketlerinden biri olan CJ 4DPLEX tarafından geliyor. Şirket, 4DX Screen teknolojiyle birlikte sinema platformuna adeta boyut atlatıyor. 4DX ve ScreenX formatlarının bir üst seviyesi olan yeni teknoloji, sinema salonunun tavanı dâhil olmak üzere dört bir yandan görüntü sunacak. 4DX Screen, sinema platformunda şu ana kadarki en gelişmiş teknoloji olarak karşımıza çıkıyor ve 220'yi aşkın özgün teknolojiyi içinde barındıran bir patente sahip.

Alanında bir ilk olan 4DX Screen, sinema salonunun eğimli ikizkenar yamuk şeklinde yan duvarlara sahip olması sayesinde görüntüde yaşanan kırılmaları sıfıra indiriyor ve panoramik görüntüsüyle üst düzey bir sinema deneyimi yaşatıyor. Tavanda yer alan bir diğer sinema perdesi de görüntüye derinlik katıyor. Sinemada yer alan 4DX hareketli koltuklar, piyasadaki 4DX koltuklar arasında en gelişmiş teknolojiye ve en son modelden 10 kat daha fazla hareket kabiliyetine sahip.

4DX Screen, alanında bir ilke imza atıyor:

CJ 4DPLEX şirketinin CEO’su JongRyul Kim, “Şirketimiz, yeni teknolojiler kullanarak sinema endüstrisinde daima öncü adımlar atmaya gayret gösteriyor. Sunduğumuz 4DX Screen teknolojisi sayesinde sinema tutkunlarının üst düzey bir seyir deneyimi yaşayacağına ve genç neslin sinemaya olan ilgisinin artacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

ScreenX ve 4DX, sinema tutkunlarının da beğenisini kazandı. ScreenX, sinema salonunun yan taraflarını da kullanarak izleyicilere derin bir sinema deneyimi yaşatıyor. 4DX; filmdeki hareketleri, su, rüzgâr ve kokular gibi hisleri deneyimleme imkânı sunuyor ve bu sayede izleyiciler, kendilerini sanki filmin içindeymiş gibi hissediyorlar. Yeni tanıtılan 4DX Screen teknolojisi ise bu iki deneyimi bir araya getiriyor. CES 2020 fuarında tanıtılan bu yeni sinema teknolojisi hakkında sizin düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.