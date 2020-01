Marvel Sinematik Evreni'nde Büyük Değişiklik Kapıda

Marvel'ın gelecek filmlerinde, daha önce görülmemiş kahramanlara yer verileceği açıklandı. Marvel Sinematik Evreni'nde başka değişiklikler de olacağı ancak bunların gerçekleşme tarihinin zannettiğimiz kadar yakın olmadığı belirtiliyor.

Marvel'ın önümüzdeki senelerde Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) dev değişikliklere gideceği söyleniyor. Bu iddianın kaynağı ise hayli sağlam: Marvel Başkanı Kevin Feige. New York Film Akademisi'ndeki bir konuşmasında MCU'daki değişiklikler konusunda ipucu veren Feige, 2021 yılının mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde bazı beklenmedik ya da tahmin edilemeyecek karakterleri seyircilerle buluşturacaklarını söyledi.

Aynı söyleşinin soru cevap kısmında Feige, MCU'nun yakın gelecekte bir başka büyük değişim daha yaşayacağına ilişkin yorumlarda bulundu ancak ilk haberlerin aksine değişikliğin başta düşünüldüğü kadar yakın zamanda gerçekleşmeyeceği anlaşıldı.

MCU, ilginç karakterlerle karşımıza çıkacak:

MCU'ya LGBT+ üyesi kahramanlar ekleme planları olup olmadığı sorusuna olumlu cevap veren Marvel yöneticisi, şu anda çekilen bir filmde böyle bir karakterin olacağını duyurdu ancak konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların Variety'ye yaptığı açıklamaya göre Feige, yakın zamanda gösterime girecek bir MCU filminde böyle bir karakter olacağını kastetmedi.

Şu anda yapım aşamasında olan tek MCU filmi Eternals. Kasım ayında gösterime girecek olan filmde Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan ve Brian Tyree Henry gibi yıldızlar yer alıyor. Eternals'ın ilk fragmanının 1 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor. Filmde, Marvel Sinematik Evreni'nin ilk gey ana karakterinin yer alacağı daha önce ilan edilmişti.

Marvel evrenine bu tarz karakterlerin de dâhil edilmesinin daha farklı hikâyelerin anlatılmasını sağlayacağı düşünülüyor. Marvel dünyasına kadın kahramanların ön plana çıkışının Ant-Man ve Wasp (2018) ve Kaptan Marvel (2019) ile birlikte neredeyse on yılı bulduğu da hatırlatılıyor.