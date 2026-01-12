Tümü Webekno
5-11 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. DizilerdeSpartacus: House of Ashur zirvede yer almaya devam ederken filmlerde ise Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 yeniden en üst sıraya yerleşmeyi başarmış.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
  2. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - TV+ & Netflix
  3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
  4. Arkadaşlık - TOD
  5. Doğulu - Prime Video
  6. Ağır İşçi - Prime Video
  7. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  9. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  10. F1 Filmi - TV+

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Jujutsu Kaisen - TOD
  3. Prens - HBO Max & TV+
  4. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  5. From - TV+ & TOD
  6. Spartacus - Netflix & Prime Video
  7. The Last of Us - HBO Max & TV+
  8. Reacher - Prime Video
  9. The Walking Dead - Netflix & TV+ & Disney+
  10. Fallout - Prime Video
webtekno

