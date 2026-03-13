Tümü Webekno
Google Haritalar'a Son 10 Yılın En Büyük Güncellemesi Geldi: İşte Yeni "Sürükleyici Navigasyon" Özelliği!

Google Haritalar'a gelen yeni "Sürükleyici Navigasyon" özelliği, Google Haritalar'ı kullanış biçiminizi kökten değiştiriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Google Haritalar için son yılların en büyük güncellemelerinden birini gerçekleştirdi.

Şirket, “Sürükleyici Navigasyon” adını verdiği yeni özellikle sürücüler için navigasyon deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Google’a göre bu güncelleme, Google Haritalar'a son 10 yılda gelen en büyük güncelleme.

3D harita ile gerçekçi navigasyon

2

Yeni sistemde harita tamamen yeniden tasarlanmış durumda. 3D görünüm, çevredeki binaları, köprüleri ve arazi yapısını gerçekçi biçimde gösteriyor. Böylece sürücüler sadece bir rota değil, yolun gerçek görünümüne yakın bir navigasyon deneyimi elde ediyor. Navigasyon sırasında:

  • Önemli yol detayları otomatik olarak vurgulanıyor
  • Akıllı yakınlaştırma sayesinde zor virajlar önceden görülebiliyor
  • Şeffaf binalar ve gelişmiş perspektif sayesinde sürücüler ilerideki şerit değişikliklerine daha erken hazırlanabiliyor

Navigasyon artık Gemini destekli

3

Bu yeni sistemin arkasında Google’ın yapay zekâ modeli Gemini bulunuyor. Gemini, rotanın mekânsal analizini yaparak haritanın çevreyi daha doğru şekilde anlamasını sağlıyor.

Ayrıca navigasyon sırasında sesli yönlendirme daha doğal ve anlaşılır hâle getirilirken trafik, yol çalışması veya kaza gibi durumlarda alternatif rotalar anında öneriliyor.

Park yeri ve bina girişi bile gösterilecek

2

Sürükleyici navigasyon sadece yol sırasında değil, yola çıkmadan önce de yardımcı oluyor. Street View entegrasyonu sayesinde kullanıcılar gideceği yerin çevresini önceden inceleyerek park yeri arayabiliyor.

Hedefe yaklaşıldığında ise sistem binanın girişini vurguluyor, hangi tarafta durmanız gerektiğini gösteriyor ve hedef noktayı daha kolay bulmanızı sağlıyor.

Özellik şu anda ABD’de Android ve iOS cihazlara sunulmaya başladı. Ayrıca CarPlay, Android Auto ve Google entegre araç sistemleri için de destek geliyor. Özellik önümüzdeki aylarda daha fazla bölgede kullanıma açılacak.

Google

