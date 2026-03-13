Tümü Webekno
Kategoriler

Togg, Türkiye'nin İlk Yerli Navigasyon Sistemi İçin İmzayı Attı: Nasıl Bir Proje Olacak?

Başarsoft, BVB Navigasyon ve Togg'un güçlerini birleştirdiği Türkiye'nin ilk yerli navigasyon sistemi projesinde imzalar atıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye’nin ilk yerli navigasyon sistemi için resmî imzalar atıldı. Proje kapsamında Başarsoft, BVB Navigasyon ve Togg güçlerini birleştirerek yerli bir navigasyon uygulaması geliştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imza töreninde yaptığı konuşmada konum, harita ve navigasyon teknolojilerinin dijital çağın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Kacır, yerli navigasyon projesinin Türkiye’nin veri egemenliğini güçlendireceğini ve dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Yerli navigasyon uygulaması nasıl olacak?

2

Yeni sistemin yapay zekâ ve büyük veri teknolojileriyle desteklenen, güvenilir ve güncel veri altyapısına sahip bir navigasyon uygulaması olarak tasarlanması hedefleniyor. Uygulama sayesinde vatandaşların daha güvenli, hızlı ve akıllı bir navigasyon deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Projenin sadece bireysel kullanıcılar için değil; lojistik, akıllı şehirler, e-ticaret, turizm ve afet yönetimi gibi birçok sektörde de dijital dönüşümü hızlandırması bekleniyor. Aynı zamanda konum tabanlı teknolojilerde Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak yeni girişimlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacak.

Bakan Kacır, geliştirilecek yerli navigasyon uygulamasının ilerleyen süreçte uluslararası pazarlarda da yer bulabilecek güçlü bir teknoloji markasına dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti ve imza töreni Bilişim Vadisi, BVB Navigasyon, Togg ve Başarsoft yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Peki siz Türkiye'nin ilk yerli navigasyon sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

