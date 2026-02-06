[5-12 Şubat] 189 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 189 TL değerindeki Botany Manor oldu. Bu oyunu, 12 Şubat tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Botany Manor nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?
- yüzyıl İngiltere'sinde bulunan görkemli bir konak olan Botany Manor'a hoş geldiniz. Oyunda emekli botanikçi Arabella Greene karakterini oynuyorsunuz. Evinizi ve bahçelerinizi keşfederek unutulmuş bitkilerin ideal yaşam alanlarını bulun. Her bir bitkiyi yetiştirerek onların gizemli özelliklerini keşfedin... Botany Manor normal fiyatı 189 TL.
Botany Manor fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.