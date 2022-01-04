Nükleer Güç Sahibi 5 Ülkeden Nükleer Savaşa Hayır Açıklaması

ABD, Britanya, Çin, Fransa ve Rusya tarafından dikkat çeken bir ortak açıklama yapıldı. Bu ortak açıklamada "Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını ve asla böyle bir savaş savaşılmaması gerektiğini kabul ediyoruz" denildi. Peki ne oldu da böyle bir açıklama geldi?

Dünya genelinde herkesin bildiği ancak kimsenin ne olacağını tam olarak kestiremediği bir savaş endişesi var. Öyle ki bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin, bir diğer taraftan ABD ve diğer Avrupa ülkeleri, oldukça büyük bir gerilim içerisindeler. Bu bağlamda; Rusya'nın Ukrayna'yı, Çin'in de Tayvan'ı işgal edeceği ya da ülkelere karşı askeri güç kullanabileceği iddiaları, ülkeler arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açmış durumda.

Az önce de belirttiğimiz gibi; önümüzdeki dönemlerde ne yaşanacağını kimse bilmiyor. Ancak dünyanın en güçlü beş ülkesinden gelen bir açıklama, en azından herkesin bir nükleer savaş için ortak görüşe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. ABD, Britanya, Çin, Fransa ve Rusya tarafından yapılan ortak açıklamada, "Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını ve asla böyle bir savaş savaşılmaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Nükleer güce sahip oldukları bilinen bu ülkeler, öncelikli sorumluluklarının da küresel gerilimlerin bir nükleer savaş haline gelmesini engellemek olduğunu belirttiler...

Neden böyle bir açıklama yapıldı?

Dünyanın en güçlü ülkelerinden gelen açıklama, biraz tedirgin etmiş olabilir. Zira bu ülkelerin dediklerinin aksine hareket ettiklerini çok kez gördük. Ancak sakin olabilirsiniz, ufukta herhangi bir nükleer savaş tehlikesi yok gibi görünüyor. Peki öyleyse bu açıklama neden yapıldı? Gelin hep birlikte o sorunun cevabına bakalım...

1968 yılında "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması" imzalandı. Bahsi geçen 5 ülke de bu anlaşmaya imza atıyordu. Anlaşmaya göre her 5 yılda bir bir araya gelinecek ve incelemeler yapılacaktı. Bu incelemeyi de kapsayan konferans, normal koşullar altında bu yıl yapılacaktı. Ancak omicron varyantı nedeniyle yapılamadı. Bazı ülkeler, konferansın çevrimiçi ortamda yapılabileceğini savunurken bazıları ise bunu istemedi. Hal böyle olunca da konferans iptal oldu. Ülkelerin imzaladığı açıklama da bunun neticesinde ortaya çıktı...