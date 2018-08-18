Muhtemelen hepimiz gelecek yıllarımızı merak ediyoruz. İleride nerede, ne konumda ve kiminle olacağımız ise bizim için önemli bilgiler. Peki ya ilerideki size bir mektup yazmaya ne dersiniz?

Bir an sonrasını dahi bilemeyen bizler için 1, 3 veya 5 yıl sonrası maceralar ile dolu. Düşünün; şu an liseye başladıysanız, 5 yıl sonra üniversiteye giriş yapıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde üniversiteye yeni girdiyseniz, 5 yıl sonra mezun ve belki de çalışıyor olacaksınız. Bu noktada hepimiz, hayatın bizleri nerelere götüreceğini merak ederiz.

Belki de çocukluğumuzda hepimiz, gelecekteki kendimiz için bir kağıt parçasına mektup yazmışızdır. Ancak fark etmeden ya da bilerek attığımız bu kağıt parçaları, asla amacına ulaşamamıştır. Hal böyle olunca, bugün sizlere mektup yazabileceğiniz ve 1,3 veya 5 yıl sonra mail adresinize gönderilecek iletileri bulunduran bir internet sitesi tanıtacağız.

Her şeyin elektronikleştiği dünyamızda sizlere 5 yıl sonra duygusal anlar yaşatabilecek bir mail, gününüzü güzelleştirebilir. Oldukça basit bir şekilde kullanabileceğiniz Futureme adı verilen site, istediğiniz bir mail adresine gönderilmek üzere mektup yazmanıza ve bunu dilediğiniz sürede iletmenize olanak tanıyor. Sizlerde bağlantıya tıklayarak internet sayfasına erişebilir ve gelecekte görmek için bir mektup yazabilirsiniz.