Şehir içi bir noktadan bir noktaya gitmek, basit işlerinizi hızlıca çözebilmek ya da trafikten olabildiğince kurtulmak için uygun bütçeli motosiklet arayışınız var ise bu liste tam size göre.

2024 yılı itibarıyla ucuza ulaşım aracı bulmak samanlıkta iğne aramak kadar zor bir hâle gelmiş durumda. Bu yüzden geniş çaplı bir araştırma ile en pahalısı ₺​49.569 olan motosikletleri sizin için bulup listeledik.

Uygun fiyatlı bu motosikletlerle sürüş keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz!

Kuba CG 50 Pro New (₺42.959)

CG 50 Pro, tek silindirli 50 cc motoru ve 5 vitesli şanzımanıyla sınıfının tüm modellerinden farklı bir modeldir. Hava soğutmalı motora ve 9 litrelik yakıt tankına sahiptir. Ayrıca 750 mm genişlik, 1960 mm uzunluk ve 110 kg boş ağırlık ile mükemmel bir denge sunar.

Kuba Space 50 Pro (₺43.078)

Space 50 Pro, CVT şanzımanı ile öne çıkıyor. Hava soğutmalı olan bu model, 230 kg azami yük kapasitesi ile yük taşıma konusunda dayanıklı. Ayrıca 5 litrelik yakıt tankı ile orta mesafeli sürüşlerde şehir içinde sizi rahat ettirecek ekonomik bir tercih.

Kuba Bluebird (₺38.794)

CVT şanzıman ve hava soğutmalı motoruyla kendini gösteren Bluebird, ayrıca 246 kg azami yük kapasitesi ve 5,5 litrelik yakıt tankı ile şehir trafiğinde fark yaratmak isteyen sürücüler için ideal bir tercihtir. Yük taşıma kapasitesinin yüksek olmasının yanı sıra estetik görüntüye de sahip olan Bluebird, görüntüye önem verenler için uygun bir tercih.

Mondial 50 Turismo (₺42.207)

Turismo; geniş ve kaymaz sele tasarımı, dijital gösterge paneli, güçlü ön aydınlatmalar ve çevreci Euro 4 uyumlu egzoz sistemi ile kendi segmentinde performans ve estetiği birleştiriyor. 5,5 litrelik yakıt tankna sahip bu model, fan soğutmalı motoru ve 150 kg azami yük kapasitesi ile sınıfının diğer modellerinden biraz geri kalsa da estetik duruşuyla fark yaratıyor.

Mondial 50 ZNU ec (₺47.706)

ZNU ec; 150 kg azami yük kapasitesi, yuvarlak tasarımlı gösterge paneli, kaliteli ön aydınlatma ve çift salıncaklı amortisör içeren ön süspansiyon özellikleriyle performans, güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Ayrıca Euro 4 uyumlu egzoz, fan soğutmalı motor ve 5,5 litrelik yakıt tankı ile sınıfının en farklı modellerinden.

Falcon Nitro 50 (₺49.557)

Nitro 50, yeni nesil tasarımıyla ve hava soğutmalı motoruyla karşımıza çıkıyor, Motorun daha rahat hava alması için özel konumlandırılan hava giriş sistemi ve 5 litrelik yakıt kapasitesi ile birlikte daha az yakıtla daha uzun mesafe gidilmesine olanak sağlanan mühendisliğe sahip olan Nitro 50, 233 kg azami yük kapasitesine çıkabildiği gibi ince ve estetik tasarımıyla sürücülerine pratik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Falcon New Soft 50 (₺49.569)

New Soft 50, hava soğutmalı motora sahiptir. Yakıt kapasitesinin 4,4 litre olmasından kaynaklı kısa mesafeli sürüşe sahip olsada ekonomik kullanımıyla dikkat çeker. 100 kg azami yük kapasitesi ile daha çok tek kişilik sürüşler için ideal olan bir modeldir.

Volta RS5 (₺47.325)

Hava soğutmalı motorla çalışan RS5, CVT aktarma tipi ile güç aktarımını sağlar. Maksimum 150 kg yük kapasitesine ve 4 litre depoya sahip olmasıyla ekonomik bir sürüş sağlasa da özellikle birden fazla kişi bindiğinde uzun mesafe sürüşlerden çok şehir içi kısa mesafelerde tercih edilmesi gereken modellerdendir.

RKS Bıtter 50 (₺44.722)

Bıtter 50, CVT şanzımanıyla donatılmıştır. Sınıfının benzer modelleri gibi bu model de hava soğutmalı bir motora sahiptir. 6,2 litrelik yakıt tankı kapasitesi ile uzun mesafeli sürüşler için ideal bir seçenektir. Aynı fiyatlarda olan diğer modellere göre görünüş açışısından birçok farklılığa sahip Bıtter 50, farklı olmak istiyenler için de ayrıca uygun bir model.

RKS Azure 50 Pro (₺41.412)

Azure 50 Pro modeli hava soğutmalı bir motora sahiptir. Kompakt ve hafif tasarımının yanı sıra 230 kg maksimum yük taşıma kapasitesi ile dayanıklı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Yakıt tankının 5 litre olmasından kaynaklı daha çok orta mesafeli şehir içi sürüşler için uygun bir seçenektir.

Sadece fiyatlarıyla değil aynı zamanda performanslarıyla da öne çıkan bu harika modelleri keşfettik. Artık birbirinden çeşitli seçenekler arasında dolaşırken, hangi motorun sizi heyecanlandırdığını ve sizi yola çıkmaya hazır hissettirdiğini daha kolay tespit edebilirsiniz.

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