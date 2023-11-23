Sert görünmek isteyenlerden içindeki deli dolu enerjiyi yollara yansıtmak isteyenlere kadar her telden sürücüye uygun motosiklet kasa tiplerinin adlarını öğrenme zamanı.

Motosikletler geniş bir yelpazede farklı kasa tipleri sunarak sürücülerin tercihlerine ve ihtiyaçlarına yönelik birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Gün geçtikçe farklı ihtiyaçlara göre farklı tasarımlar ortaya sürülen motosiklet piyasasında, günümüzde hâlihazırda bulunan kasa tipleri, eminiz ki ilginizi çekecek ama bu içeriğimiz biraz motosiklet tutkunlarına özel.

Aslında hemen hemen her yerde rastladığımız ve kendi içinde birden fazla türü olan "scooter"

50 cc ila 800 cc motor hacmine sahip olan scooter; otomatik vitesi, trafikteki performansı ve yakıt cimrisi olması sebebiyle insanların tercih etmesinde en büyük rolü oynuyor. Genelde başlangıç motorlarından biri olarak gözüken scooter'lar da 50 cc’lik modelleri B sınıfı (otomobil) ehliyetle de kullanabiliyoruz.

Yine hemen hemen her yerde rastladığımız ve başlangıç motoru (vitesli) olarak nitelendirilen "commuter"

Hafif ve çevik olmasının yanı sıra şehir içinde trafikte hiç zorlanmayan kasası, onu diğer arkadaşlarının bir adım önüne taşıyor. Daha çok başlangıç motosikleti gözüyle bakılan commuter motosikletler, az yakması ve parçalarının diğer motosikletlere göre daha ucuz olmasıyla çoğu motorseverin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Çoğu motosiklet severin hastası olduğu canavar: supersport

Genellikle yüksek motor hacimleri ve kasalarının tipi nedeniyle racing motorlarla sıkça karıştırılan supersport motosikletler, hızlı yol alabilmelerinin yanı sıra güçlü fren sistemleri sayesinde ani duruşlarda da yüksek performans sergiliyorlar.

Düşük bütçeli motorlarda en sık karşılaştığımız tür genellikle "naked" oluyor.

Çıplak kasa anlamına gelen naked; genellikle koruyucu kaplamalardan yoksun, motor, şasi ve diğer önemli bileşenleri açıkça sergiler. Yüksek gidonu sayesinde sürücüye konforlu bir sürüş deneyimi sağlayan bu motosikletler, genellikle şehir içi sürüşlerde tercih ediliyor.

Sert ve bir o kadar asil duran "chopper"

Aslında cruiser ve custom gibi adları olsa da ülkemizde genellikle hepsine chopper deniyor. İzlediğimiz yabancı diziler ve filmlerden olsa gerek, çoğu insanın zihninde deri yelekli, dövmeli ve sert mizaçlı karakterleri canlandıran bu motosikletler; uzun ve alçak şasi tasarımları, geniş gidonları, düşük seleleri ve geniş lastikleriyle harika bir konfor ve sürüş deneyimi sunuyor.

Genellikle kişiselleştirme özelliğiyle de bilinen bu modeller, sürücülerine kendi tarzlarını yansıtma imkânı da sunuyor.

Üstüne binip uzun kilometreler yapmak için üretilen "touring"

Cüssesi ve bulundurduğu çantalarla birlikte size sanki bir araba sürüyormuş hissi verebilir. Cüssesinden dolayı şehir içi kullanımda bir hayli zor olabilir, ancak eğer klimalı bir modeli mevcut ise uzun yolda enfes bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Arazide maksimum performansı göstermek için üretilen "cross"

Dik duran gidonları ve dağ, bayır koşullarına uygun lastikleri ile öne çıkan cross motorlar, off-road (yol dışı) için üretilmişlerdir. Cross motorlarda hafiflik ve güç ön plandadır; bu kasa tipinde far, sinyal vs. bulunmaz. Bu nedenle ülkemizde trafiğe çıkma izinleri de yoktur.

Ülkemizde yunus polislerinin de kullandığı "enduro"

Yüksek süspansiyon ve sert şasiye sahip olan enduro motosikletler hem asfaltta hem de arazi koşullarında etkili performans sergilemek üzere tasarlanmıştır. Kasa tasarımı sayesinde değişen yol koşullarında oldukça başarılı manevra yapabilen bu aletler, ülkemizde yunus polislerinin tercih etmesinde en başlıca sebep olmuştur.

Eğer "Arkçının da (yolcu) rahatını düşünmeliyiz tabii.'' diyenlerdenseniz bu motosiklet tam size göre: trike

Üç tekerlekli tasarımıyla dikkat çeken trike, sürücüye ve yolcuya geniş bir oturma alanı sunarak daha fazla konfor sağlıyor. Genellikle uzun yolculuklara uygun tasarlanmış olup başka kasa tipleriyle de özleştirilen bu motosikletler, bize her ne kadar motosiklet hissinden daha çok bir araba hissi verse de rahatına düşkün olanlar için birebir olduğunu söyleyebiliriz.

BONUS: Bu kasa tipi bize Batman'in motosikletini andırıyor: café racer

Aslında tam anlamıyla bir batcyle olmasa da simsiyah bir café racer'ın üstünde siyah deri ceketli ve siyah pantolonlu birini gördüğümüzde bunu batcyle'a benzetmemiz oldukça olası.

Listedeki kasa tipleri haricinde daha bir sürü kasa tipi olduğunu biliyoruz. Biz, en popüler olanlarını sizin için derledik. Peki, sizin tercihiniz hangi kasa tipinden yana oldu?

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