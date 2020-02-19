50 Kiloluk Demir Örsün Civada Yüzdüğünü Gösteren Video

CodyDon Reeder, kendisine ait YouTube kanalında paylaştığı bir video ile insanları şaşırtmayı başardı. Cody’sLab isimli YouTube kanalında paylaşılan videoda 50 kilogram ağırlığında bir demir örsün, civa dolu kapta batmadığı görülüyor.

CodyDon Reeder isimli YouTuber, Cody’sLab isimli YouTube kanalında bilimsel konularla ilgili videolar paylaşıyor. Reeder’ın paylaştığı bir video ise maddelerin yoğunluklarının, maddelerin hallerinden nasıl bağımsız olarak bir güç oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

CodyDon Reeder, yaptığı deneyde bir kaba sıvı civa boşaltıyor. CodyDon, civa boşalttığı kaba daha sonra 50 kilogram ağırlığında bir örs bırakıyor. Videoda örsün, civa içinde batmadığı net bir şekilde görülüyor. YouTuber, örsün batmasını sağlamak için örsün üzerine baskı uyguladığında dahi örs, civanın yüzeyine geri çıkıyor.

Demir örsün civa içinde batmamasının temel sebebi aslında basit fizik kuralları. Civanın yoğunluğu, örsün yoğunluğunun hemen hemen iki katı olduğu içi örs, civa içinde batmıyor. Aynı şey farklı özkütleye sahip maddeler üzerinde de denenebilir.

Bu konuda verilebilecek en şaşırtıcı örneklerden biri, bowling toplarının suda batmamasıdır. Standart bowling topları 3.5 ile 7 kilogram arasındadır. Ancak bir cismin sıvı içinde batıp batmaması cismin ağırlığına değil özkütlesine bağlı olduğundan bowling topları su içinde batmaz; tabi içine su girişi olmazsa.

Benzer bir işleyiş insanların su yüzeyinde kalmasını sağlıyor. İnsan vücudunun yoğunluğu metreküp başına 985 kilogramdır, göl ve akarsu gibi tatlı suyun yoğunluğu ise metreküp başına 1.000 kilogramdır. Deniz ve okyanuslarda bulunan tuzlu su ise tatlı sudan çok daha yoğundur. Tuzlu suyun yoğunluğunu artıran şey, içinde bulunan erimiş haldeki tuzdur. Bu nedenle insanlar tuzlu suda çok daha rahat bir şekilde yüzebilirler.

CodyDon Reeder tarafından gerçekleştirilen bu ilgi çekici deney, maddelerin öz kütlesi yüksek sıvıların, kaldırma kuvvetleri ile neler yapabileceğini gösteriyor. Yine de CoyDon tarafından gerçekleştirilen deney, evde yapmak için tehlikeli olabilir. İnsan sağlığına zararlı olan civa ile yapılacak deneyler öncesinde gerekli önlemler alınmalıdır.

Demir örsün civa içinde batmadığını gösteren deneyin videosu: