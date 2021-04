Oyun kütüphanelerinizi saklamanızı sağlayan, işletim sistemlerinizi barındıran ve dosyalarınızı arşivlemenizi sağlayan diskler, bilgisayarlarımızın en önemli donanımlarından biri. Biz de sizler için 500 GB alana sahip en iyi SSD ve HDD'leri listeledik.

Günümüzde her ne kadar bulut depolama sistemleri kullanılmaya başlansa da, sabit diskler, çoğu kullanıcıya daha güvenilir geliyor. Bilgisayarlarda internette gezinmekten oyun oynamaya kadar, sistemlerde gerçekleştirilen her eylem için bir depolama sürücüsüne erişim gerekiyor. Her ne kadar bütün bu özelliklere SSD’ler de sahip olsalar da, dosyalarınızı yedeklemek ya da daha düşük fiyata daha fazla alana sahip olmak isterseniz, HDD’leri tercih edebilirsiniz.

Bilgisayarınız için doğru birincil diski seçmemeniz durumunda, yavaş internet tarayıcısı, 4K oyun ve videoların yükelenmemesi gibi bazı çağımızın gerisinde kalan sorunlar yaşayabilirsiniz. Nispeten küçük depolama sabit diskleri kullanmak, yedekleme için oldukça kullanışlı bir tercih olarak görülüyor. 500 GB hard diskleri ise kullanıcılar çoğunlukla ya yedekleme yapmak, ya da sadece işletim sistemlerini kurmak için tercih ediyor. Yine de 500 GB’ın size yeterli olacağını düşünüyorsanız, 500 GB alana sahip hard diskinizi birincil olarak da kullanabilirsiniz.

HDD ve SSD seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

HDD’lerin en önemli unsuru sahip oldukları depolama alanıyken, HDD satın alırken fiziksel olarak boyutuna da dikkat etmeniz gerekiyor. 2,5 inç diskler masaüstü ve server kasalarında kullanılır. Eski dizüstü bilgisayarlarda ve PlayStation’da ise 2,5 inç 9,5 mm sabit diskler kullanılıyor. Eğer yeni bir laptop kullanıyorsanız, bilgisayarınız muhteleme 7 mm yüksekliğinde bir sabit diski destekliyordur. Yine de herhangi bir disk almadan, bilgisayarınızın desteklediği boyutu öğrenmenizde fayda var.

Yeni HDD’nizi ihtiyacınızı belirledikten sonra satın almanız da yararınıza bir hamle. Sadece depolama için kullanacağınız bir sabit diskin performansı çok da önemli değilken, oyun oynamak için alacağınız diskin okuma ve yazma hızının hızlı olması gerekiyor. Hızlı bir sabit disk, oyunlardaki bekleme sürelerini bir hayli kısaltan bir unsur.

SSD mi HDD mi? Hangisine ihtiyacınızcınız var?

Bir SSD, bir sabit sürücü ile aynı temel işlevi yerine getirir, ancak HDD’nin aksine veriler, içlerinden güç akışı olmadığında bile verileri tutan birbirine bağlı flash bellek yongalarında depolanır. Bu flash yongalar, USB flash sürücülerinde kullanılan türden farklı bir türdendir ve tipik olarak HDD’lerin disklerinden daha hızlı ve daha güvenilirdir.

HDD’lerden genellikle daha küçük olan SSD’ler, içlerinde bir disk bulundurmadıkları için daha küçüklerdir. Bu nedenle PC tasarlamada daha fazla esneklik sunarlar. Okuma ve yazma hızları HDD’lerden çok daha hızlı olan SSD’ler, fiyatlandırma konusunda performanslarından dolayı daha pahalı.

Yani bu ayrımı yapmak aslında ihtiyaçlarınızın gereksinimlerine göre size düşüyor. Eğer hızlı ve yüksek performanslı bir disk arıyorsanız SSD, bütçenizi çok zorlamadan depolama yaparak kullanacağınız bir disk arıyorsanız HDD satın alabilirsiniz.

NOT: Ürünlere başlıklardaki ya da açıklama bölümlerindeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

En İyi 500 GB HDD ve SSD Önerileri

WD VelociRaptor (HDD)

WD Blue Desktop (HDD)

HGST Travelstar (HDD)

Fujitsu HD SATA 500GB (HDD)

Samsung 840 EVO 500 GB (SSD)

SanDisk Ultra II 480GB (SSD)

WD Black SN850 (SSD)

Patriot Viper VPR100 (SSD)

Arabirim: SATA 6 Gbps

RPM:10.000

Oyun için en iyi sabit disklerden biri olan WD VelociRapto, muazzam bir dönüş hızıyla rakiplerini arkada bırakıyor. HDD, büyük oyun kitaplıklarınızı depolayabilecek alana ve oyunlarınızı beklemeden oynamanızı sağlayan hıza sahip. Dahili soğutucusu dahi bulunan WD VelociRaptor, neredeyse bir SSD fiyatına sahip. Yine de fiyatına rağmen kullanıcıya sundukları açısından WD VelociRaptor mantıklı bir seçim. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: SATA 6 Gbps

RPM: 5,400 - 7,200

WD Blue Desktop, kullanıcıların bütçelerine göre hemen hemen her türlü PC yapısına uygun bir hard disk. Birçok farklı depolama seçeneğiyle WD Blue Desktop, seçiminize göre 5,400 - 7,200 RPM değerlere sahip olabiliyor. 500 GB’dan 6 TB’a kadar farklı depolama seçenekleri bulunan hard disk, her bütçeye uygun bir seçenek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: SATA

RPM: 7,200

Yüksek aktarım hızı, düşük güç tüketimi ve sessiz çalışması gibi öne çıkaran özellikleri ile HGST Travelstar, her ne kadar listedeki hard diskler kadar popüler olmasa da oldukça başarılı bir hard disk. HGST Travelstar daha iyi güvenlik için halojensiz üretim, gelişmiş sinyal işleme ve isteğe bağlı şifreleme sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: SATA

RPM: 5.400 RPM

Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar ve diğer mobil cihazları destekleyen Fujitsu HD SATA 500GB, sınıfının en iyi okuma / yazma güç tüketimini kullanıyor. Fujitsu HD SATA 500GB, Güç tüketimi olarak önceki nesil modellere göre %33 daha az kullanım sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

RPM: 560 MB okuma / 530 MB yazma

Saniyede 560 MB okuma, 530 MB yazma hızı sunan Samsung 870 EVO, gelişmiş bir performans göstermek için RAPID modunu kullanıyor. Samsung 870 EVO, SED isimli kendi kendini şifreleyen sürücüsü ile gelişmiş bir güvenlik teknolojisi sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: SATA

RPM: 550 MB okuma / 500 MB yazma

SanDisk Ultra II 480GB SSD, kullandığı nCache 2.0 teknolojisi ile gelişmiş hız ve dayanıklılık sağlıyor. Verilerinizin bütünlüğünü korumak için darbelere ve titreşimlere direnecek şekilde tasarlanan SanDisk Ultra II 480GB SSD, SMART (Kendi kendini izleme, analiz ve raporlama) teknolojisini kullanarak SSD’nin durumunu gerçek zamanlı olarak izliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4

RPM: 7,000 MBps okuma / 5,300 MBps yazma

Hem oyun bilgisayarlarınız hem de iş istasyonlarınız için üretilen WD Black SN850, en çok tercih edilen SSD’lerden biri. WD’nin Black SN850’nin şirketin yeni 16nm WD Black G2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 SSD denetleyicisi ile eşleştirilmesi, şirketin SSD mimarisinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor. WD Black SN850, sınıfındaki çoğu SSD’nin aksine AES 256-bit şifrelemeden yoksun. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabirim: PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3

RPM: 3,000 MBps okuma / 2,900 MBps yazma

En iyi RGB M.2 SSD olarak nitelendirilen Patriot Viper VPR100, RGB donanımınıza ayak uyduracak ve asla ısınma sorunu yaşatmayacak bir SSD. Çok rastlanmayan aydınlatmasıyla, RGB ayarları altında daha yavaş çalışacağına dair önyargıları yıkan Patriot Viper VPR100, oldukça etkileyici bir performans gösteriyor. Patriot Viper VPR100’ün entegre ısı kalkanı, SSD’nin estetiğine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda SSD’yi herhangi bir iş yükü altında da serin tutuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.