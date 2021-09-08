52 İlaç Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ''Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" ve "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"ndeki 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin 8 Eylül 2021 tarihli mükerrer sayısında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" yayımlandı.

Yayımlanan kararla birlikte "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı. Ayrıca listede yer almayan ancak geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden pek çok ilacın da geri ödeme kapsamına alınmamasına karar verildi. Bu ilaçlar arasında antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar yer alıyor.

Geri ödeme başvuruları değerlendirilmeyecek:

Yayımlanan kararda ayrıca yukarıda saydığımız ilaçlara yönelik 'ilaç geri ödeme başvurularının' da değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi. Yine tebliğdeki değişiklikle birlikte eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 5'e düşürüldü. Bu taban birim fiyatı uygulaması karar öncesi yüzde 10'du.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ayrıca ''Ortodontik diş tedavileri ile %40 ve üzerinde engelli kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavileri Kurumca ödenmez'' ifadeleri yer aldı.