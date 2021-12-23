55 Metrekarelik Alanda Sanat Eseri Gibi Ev Tasarımı

1+1 ve 1+0 evler yaygınlaşmaya devam ederken, bu evlere olan talebin neden artmaya devam ettiğini gösteren müthiş bir örnekle karşınızdayız. Japonya'daki yalnızca 55 metrekarelik bu ev, muhteşem iç tasarımı sayesinde standart 3+1 evlerin de ötesinde bir ferahlık sunuyor.

Günümüzde 1+1 ve 1+0 oda sayılı küçük ve kompakt evlerin sayısı, bu evlere olan talebin artışıyla birlikte aynı oranda arttı. Bu tarz evler, normal bir şekilde tasarlandığında kişinin bunalıp sıkılmasına bile yol açabilir. Fakat kağıt üstünde küçük olan bu evler, yaratıcılığınızı (ve tabii ki de paranızı) konuşturduğunuzda şahane bir yaşam alanı sunabiliyor.

Bugün de bu tarz küçük ve kompakt bir evin içinin mükemmel bir şekilde tasarlanmasıyla evin nasıl olduğundan daha büyük ve ferah gözüktüğünü gösteren bir örnekle karşınızdayız. Japonya’da yer alan ve Kota Mizuishi tarafından tasarlanan Horinouchi’deki bu ev, yalnızca 55 metrekare büyüklüğe sahip. Ancak ev, günümüzdeki standart 3+1 evlerden bile daha fazla ferahlık ve rahatlık sunuyor.

55 metrekarelik muhteşem iç tasarımlı kompakt ev:

Eve dışarıdan baktığınızda evin oldukça küçük olduğunu, burada bir insanın nasıl yaşayabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat minimalistliğin doğru şekilde yansıtılması, tasarımdaki akıllı seçimler ve evin iç yüksekliğinin avantaja dönüştürülecek şekilde kullanılması, 55 metrekarelik bu evde yaşamak isteyen belki de milyonlarca insanın sıraya girmesini sağlayabilir. Bu evde yaşayacak bir ev sahibi de iç tasarım diploması alarak kendisi için en iyi dekorasyon kararlarını vermeye başlayabilir.

Evin dışı böyle gözüküyor. Oldukça küçük, değil mi?

Şimdi gelelim içine:

Evin planıysa bu şekilde: