ABD'deki Benzin İstasyonlarında Binlerce Kart Kopyalandı

ABD'de benzin pompalarına yerleştirilen kopyalama cihazlarıyla binlerce kişinin kart bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, cihazları yerleştiren bir adam tutuklandı.

ABD'nin Massachusetts, Maine, Connecticut ve New Hampshire eyaletlerindeki benzin istasyonlarına yönelik bir soruşturmada, yaklaşık 5.700 kredi ve banka kartı hesap numarasının çalındığı ortaya çıktı.

Hesaplar, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi yetkililerinin kart bilgilerinin kopyalanması üzerine yaptığı soruşturma sırasında ele geçirilen ekipmanlarda ve atılan kısa mesajlarda keşfedildi. Kart bilgilerini kopyalamak için kullanılan cihazlarda SMS ve Bluetooth yöntemlerinin tercih edildiği ortaya çıktı.

Ele geçirilen kopyalama cihazlarındaki bluetooth bileşeni, verileri bellek kartında saklayarak, kablosuz menzil içindeki hırsızların verileri alabilmesini sağlıyor. SMS bileşeni ise, cihaza tanımlanmış bir telefon numarasına hesap bilgilerini gönderiyor.

Yürütülen soruşturmanın sonucunda Luis Angel Naranjo Rodriguez adlı bir adam tutuklanarak gözaltına alındı. Rodriguez'in 15'in üzerinde kopyalama cihazına sahip olduğu ve bunları benzin istasyonlarına yerleştirdiği ortaya çıktı.

Rodriguez'e ait olan bir SUV, Kasım 2019'da gece vakti, kapalı olan bir benzin istasyonuna geldi. Bir kişi daha SUV'un içinde bekliyordu. Gizli Servis'e göre Rodriguez siyah bir eldiven giymiş, benzin pompasının yanında duruyordu. Bir polis memuru Rodriguez'e yaklaşarak ne yaptığını sorduğunda, Rodriguez memura benzin aldığını söyledi.

Diğer memurlar olay yerine geldiğinde, araştırmacılar benzin pompasının kilidinde anahtarlar buldular. Suçüstü yakalanan Rodriguez daha sonra tutuklandı ve pompalara hesap bilgilerini kopyalayan ödeme cihazlar yerleştirdiği belirlendi.

Gizli Servis yetkilileri Rodriguez'in kaldığı bir otelde sahte kredi kartı ve banka kartları buldu. Bu kartların kopyalanan bilgileri yerleştirmek için değiştirilen hediye kartlar olduğu belirtildi. Rodriguez'in dizüstü bilgisayarında ve telefonunda da binlerce kart bilgisi bulundu.