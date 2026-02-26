Dünyada Bir İlk: Stadyumlarda Görme Engelliler İçin Kullanılacak "5G Dokunsal Robot Koltuk" Nedir ve Nasıl Çalışıyor?

İlk kez Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında hayata geçirilen "5G Dokunsal Robot Koltuk" tam olarak nasıl çalışıyor?

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ve büyük yankı uyandıran "5G Dokunsal Robot Koltuk", futbol heyecanını görme engelli taraftarlar için tamamen erişilebilir kılan devrim niteliğinde bir teknoloji.

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistem, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında "5G Engelsiz Tribün" projesi kapsamında hayata geçirildi.

5G dokunsal robot koltuk nedir ve nasıl çalışıyor?

5G Tabanlı Dokunsal Robot Koltuk, sahadaki maç deneyimini saniyelik bir gecikme dahi olmadan titreşim ve fiziksel dokunuşlara dönüştüren özel bir stadyum koltuğudur.

Görme engelli taraftarların oyunun akışını, yönünü ve ritmini anbean hissetmesini sağlamak amacıyla tasarlanan sistemin temel bileşenleri ise şu şekilde:

Dokunsal Algı : Topun sahadaki hareketleri ve oyuncuların eylemleri, koltuk üzerindeki farklı dokunuş desenleriyle taraftara iletilir.

: Topun sahadaki hareketleri ve oyuncuların eylemleri, koltuk üzerindeki farklı dokunuş desenleriyle taraftara iletilir. Anlık Heyecan: Şut, kritik ataklar veya gol gibi aksiyonlar farklı titreşim frekanslarına dönüştürülür. 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız sayesinde veriler anlık olarak koltuğa iletilir, böylece görme engelli bireyler stattaki diğer binlerce taraftarla saniyesi saniyesine aynı anda gol sevincini ve maç heyecanını yaşayabilir.

Nasıl ve kimler tarafından üretildi?

Bu yenilikçi teknoloji, güçlü bir teknoloji iş birliğiyle üç önemli marka tarafından geliştirildi.

Sensemotion : Görme engelliler için özel stadyum deneyimi koltuğunu donanımsal ve yazılımsal olarak tasarlayan, dokunsal-titreşim altyapısını kuran milli teknoloji şirketimiz.

: Görme engelliler için özel stadyum deneyimi koltuğunu donanımsal ve yazılımsal olarak tasarlayan, dokunsal-titreşim altyapısını kuran milli teknoloji şirketimiz. Türk Telekom : Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak, sahadaki verilerin koltuklara sıfır gecikmeyle aktarılmasını sağlayan güçlü 5G altyapısını sundu.

: Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak, sahadaki verilerin koltuklara sıfır gecikmeyle aktarılmasını sağlayan güçlü 5G altyapısını sundu. Huawei: Donanım ve entegrasyon süreçlerindeki katkılarıyla projenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Projeye yönelik gelecek hedefler neler?

Sistemin ilk şanslı kullanıcıları olan görme engelli taraftarlar Mina Demiryakan ve Halil Can Coşkun, Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde bu koltukları dünyada ilk kez deneyimleyerek tarihe geçtiler.

Projenin öncülüğünü üstlenen Türk Telekom'un CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "5G Engelsiz Tribün projemiz, görme engelli vatandaşlarımızın aynı heyecanı hissedebilmesi için büyük bir adım. Bu uygulamanın tüm statlarda bir standart haline gelmesi en büyük temennimiz." açıklamasında bulundu.

Gelecekte tüm stadyumlarda yaygınlaşması hedeflenen 5G Dokunsal Robot Koltuk, sporda engelleri kaldıran ve kapsayıcılığı artıran tarihi bir adım.