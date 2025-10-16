Tümü Webekno
5G TARİHİ AÇIKLANDI: Peki Şimdi Ne Olacak?

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye'nin 5G macerası 16 Ekim 2025 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) ev sahipliğinde yapılan 5G ihalesiyle başladı. 1 Nisan 2026'da hizmete girecek olan 5G hakkındaki sorularımızı ve detayları Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile konuştuk. İyi seyirler!

Türkiye’de uzun süredir beklenen 5G frekans ihalesi tamamlandı. BTK’nın düzenlediği ihalede operatörler, hem kırsalda kapsama sunan 700 MHz bandından hem de yüksek hız sağlayan 3,5 GHz bandından frekanslar aldı.

Frekansların önemi oldukça büyük. 700 MHz sinyalleri uzak mesafelere iletebilirken, 3,5 GHz frekansları daha yüksek hız ve kapasite sunuyor. Bu nedenle operatörler, farklı frekanslardan oluşan hibrit bir yapı tercih etti.

Frekanslar 3 yıl içinde faaliyete geçecek. Bu süreçte operatörlerin kuracağı altyapı, Türkiye’de 5G’nin kapsama alanı ve kalitesini doğrudan etkileyecek. Kullanıcı deneyimi, alınan frekansların niteliğiyle şekillenecek.

Vodafone

