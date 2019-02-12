6,7 inç Devasa Ekranlı Ulefone T2, Mart Ayında Tanıtılacak

Bir süredir Armor serisi üzerine yoğunlaşan Ulefone'un aylardır lansman tarihi açıklanması beklenen cihazı Ulefone T2 hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Uygun satış fiyatı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Ulefone T2, iddialara göre Mart ayında tanıtılacak.

Çin'in yüksek kaliteli akıllı cihaz ve aksesuar üreticisi Ulefone Mobile, yeni cihazı Ulefone T2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mart ayında basın lansmanı düzenleneceği iddia edilen Ulefone T2'nin özellikleri oldukça şaşırtıcı. Büyük ekranıyla dikkat çeken cihazın teknik detaylarına gelin birlikte göz atalım.

Sharp tarafından üretilen 6,7 inçlik dev bir ekrana sahip olacak Ulefone T2'nin sızdırılan son görsellerinde, şık metal çerçeve dikkat çekiyor. Yapay zekalı Helio P60 yonga setine sahip akıllı telefonda, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kullanıcılara sunulacak.

Ulefone'un cihazlarında en dikkat ettiği nokta olan kameraya gelecek olursak, 21 MP + 13 MP çözünürlüklerine sahip ikili bir arka kamera setinin yanı sıra 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bizi karşılıyor. Ayrıca arka kamera setine çift ton flaşın eşlik ettiğini de ekleyelim.

4200 mAh'lik bataryasıyla uzun kullanım vadeden Ulefone T2'de hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği bulunuyor. Parmak izi sensörüne de sahip olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. 300 dolar ile 400 dolar arasında bir fiyata satılması beklenen cihaz, fiyat/performans sıralamalarında üst sıralarda kendine yer bulabilir.