Cüzdanlarınızı Hazır Edin: GTA 6 Her An Ön Siparişe Açılabilir!

GTA 6'ya yönelik her geçen gün yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeye göre oyunun yakında ön siparişe açılması bekleniyor.

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için yeni ve heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sızıntılarıyla ünlü PlayStation Game Size’a göre, Rockstar Games oyunun kimlik verilerini (Title ID) PlayStation Store veritabanına ekledi. Bu hamle, ön siparişlerin çok yakında başlayabileceği anlamına geliyor.

PlayStation Store verilerini düzenli olarak tarayan PlayStation Game Size, geçmişte de önemli keşiflere imza atmıştı. Örneğin God of War Ragnarök için ortaya çıkardığı 30 Eylül 2022 tarihli placeholder (geçici) tarih, oyunun gerçek çıkış tarihi olan 11 Kasım 2022’ye oldukça yakındı. Ayrıca Kingdom Come: Deliverance’ın PlayStation 5 sürümünü de ilk tespit eden isim olmuştu.

Peki fiyatı ne kadar olacak?

Çıkış tarihi kadar merak edilen bir diğer konu da oyunun fiyatı. Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Rockstar ve yayıncı Take-Two Interactive’ın temel sürümü 100 dolardan satışa sunabileceğini iddia ederek sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak birçok analist ve eski Rockstar çalışanı bu görüşe katılmıyor. Genel beklenti, oyunun standart fiyat olan 70 dolar seviyesinde çıkacağı yönünde.

Peki sizce GTA 6 ne zaman ön siparişe açılacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.