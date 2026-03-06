Tümü Webekno
[6-9 Mart] Toplam Değeri 6 Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 6-9 Mart tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 6 bin TL’yi aşan 4 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Sonic Racing: CrossWorlds 2.499 TL
Black Desert: Standard Edition 349 TL
FBC: Firebreak 780,21 TL
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu
Microsoft, Game Pass'te Büyük Bir Değişiklik Daha Yapmaya Hazırlanıyor (Oyuncular Üzülebilir) Microsoft, Game Pass'te Büyük Bir Değişiklik Daha Yapmaya Hazırlanıyor (Oyuncular Üzülebilir)
Xbox Oyunlar ücretsiz oyun

