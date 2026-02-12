Tümü Webekno
Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Microsoft, 2025 Xbox Excellence Ödülleri'ni açıkladı. Xbox'ta geçen yıl en çok oynanan ve en çok satan oyunlar belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren Xbox, dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip bir platform olarak karşımıza çıkıyordu. Peki Xbox’ta en çok satılan ve en çok oynanan oyunlar hangileri? Şirket, 2025 yılınde öne çıkan oyunların yer aldığı 2025 Xbox Excellence Ödülleri’ni resmen açıkladı.

Xbox Mükemmellik Ödülleri olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu ödül, oyunları ve arkasındaki ekipleri kutlayan bir etkinlik. Xbox’ta en çok satılan ve en çok oynanan oyunları da görmemizi sağlıyor. Toplamda 4 kategoriden oyunlar paylaşılmış. Bunlar; en çok satanlar, mağazada en yüksek puanı alanlar, günlük aktif kullanıcısı en fazla olanlar (yani en çok oynananlar) ve oyuncu etkileşimi en fazla olanlar. Gelin sıralama olmadan paylaşılan bu oyunlara bakalım.

Xbox’ta en çok satan oyunlar

  • Arc Raiders
  • Assassin's Creed Shadows
  • Battlefield 6
  • Borderlands 4
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • EA Sports Madden NFL 26
  • EA Sports College Football 26
  • EA Sports FC 26
  • Elden Ring Nightreign
  • Grand Theft Auto V
  • Helldivers 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • MLB The Show 25
  • Monster Hunter Wilds
  • NBA 2K26
  • PGA Tour 2K25
  • Ready Or Not
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • WWE 2K25

Xbox’ta günlük oyuncusu en fazla olan oyunlar

fortt

  • Arc Raiders
  • Avowed
  • Battlefield 6
  • Borderlands 4
  • Call of Duty: Black Ops 4
  • DOOM: The Dark Ages
  • Elden Ring Nightreign
  • Fortnite
  • Forza Horizon 5
  • Grand Theft Auto V
  • Grounded 2
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • Minecraft
  • NBA 2K26
  • Rematch
  • ROBLOX
  • Rocket League
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Xbox’ta mağazada en yüksek puanı alan oyunlar

  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crime Scene Cleaner
  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
  • Digimon Story: Time Stranger
  • Dreamcore
  • Dynasty Warriors: Origins
  • Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  • Final Fantasy XVI
  • Lies of P: Overture
  • Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Little Nightmares 3
  • Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
  • Minami Lane
  • Mullet MadJack
  • Poppy Playtime Chapter 4
  • Satisfactory
  • Silent Hill 2
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • The First Berserker: Khazan

Xbox’ta oyuncu etkileşimi en fazla olan oyunlar

  • Borderlands 4
  • Digimon Story: Time Stranger
  • Dynasty Warriors: Origins
  • EA Sports College Football 26
  • EA Sports FC 26
  • Elden Ring Nightreign
  • Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  • Farm Together 2
  • Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
  • Helldivers 2
  • Inazuma Eleven: Victory Road
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • MLB The Show 25
  • Monster Hunter Wilds
  • NBA 2K26
  • NHL 26
  • Rust
  • Satisfactory
  • The First Berserker: Khazan
