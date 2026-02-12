Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Microsoft, 2025 Xbox Excellence Ödülleri'ni açıkladı. Xbox'ta geçen yıl en çok oynanan ve en çok satan oyunlar belli oldu.

Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren Xbox, dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip bir platform olarak karşımıza çıkıyordu. Peki Xbox’ta en çok satılan ve en çok oynanan oyunlar hangileri? Şirket, 2025 yılınde öne çıkan oyunların yer aldığı 2025 Xbox Excellence Ödülleri’ni resmen açıkladı.

Xbox Mükemmellik Ödülleri olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu ödül, oyunları ve arkasındaki ekipleri kutlayan bir etkinlik. Xbox’ta en çok satılan ve en çok oynanan oyunları da görmemizi sağlıyor. Toplamda 4 kategoriden oyunlar paylaşılmış. Bunlar; en çok satanlar, mağazada en yüksek puanı alanlar, günlük aktif kullanıcısı en fazla olanlar (yani en çok oynananlar) ve oyuncu etkileşimi en fazla olanlar. Gelin sıralama olmadan paylaşılan bu oyunlara bakalım.

Xbox’ta en çok satan oyunlar

Arc Raiders

Assassin's Creed Shadows

Battlefield 6

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 7

EA Sports Madden NFL 26

EA Sports College Football 26

EA Sports FC 26

Elden Ring Nightreign

Grand Theft Auto V

Helldivers 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

MLB The Show 25

Monster Hunter Wilds

NBA 2K26

PGA Tour 2K25

Ready Or Not

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

WWE 2K25

Xbox’ta günlük oyuncusu en fazla olan oyunlar

Arc Raiders

Avowed

Battlefield 6

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 4

DOOM: The Dark Ages

Elden Ring Nightreign

Fortnite

Forza Horizon 5

Grand Theft Auto V

Grounded 2

Helldivers 2

Marvel Rivals

Minecraft

NBA 2K26

Rematch

ROBLOX

Rocket League

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Xbox’ta mağazada en yüksek puanı alan oyunlar

Call of Duty: Black Ops 7

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Digimon Story: Time Stranger

Dreamcore

Dynasty Warriors: Origins

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Final Fantasy XVI

Lies of P: Overture

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Little Nightmares 3

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Minami Lane

Mullet MadJack

Poppy Playtime Chapter 4

Satisfactory

Silent Hill 2

Sonic Racing: CrossWorlds

The First Berserker: Khazan

