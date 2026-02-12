Tümü Webekno
Microsoft, Game Pass'te Büyük Bir Değişiklik Daha Yapmaya Hazırlanıyor (Oyuncular Üzülebilir)

İddialara göre Microsoft, özellikle PC oyuncularını üzecek yeni bir Game Pass değişiklik planı üzerinde çalışıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un oyun dünyasında dengeleri değiştirebilecek büyük bir adım atmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre şirket, PC Game Pass ile Xbox Game Pass Premium aboneliklerini birleştirmeyi değerlendiriyor. Eğer bu plan hayata geçerse milyonlarca oyuncunun ödeme şekli ve erişim hakları değişebilir.

Neler değişebilir?

2

Şu anda PC Game Pass, uygun fiyatıyla Windows kullanıcılarına birçok oyuna ve özellikle bazı büyük yapımlara çıkış gününde erişim imkânı sunuyor. Game Pass Premium ise konsol ve PC’de geniş bir oyun kütüphanesi sağlıyor ancak her oyunda “ilk gün erişim” avantajı bulunmuyor.

İddialara göre Microsoft, bu iki sistemi tek bir çatı altında toplamak istiyor. Böylece platformlar arası tek bir abonelik modeli oluşturulabilir ancak bu birleşme bazı hakların kaybolmasına yol açacak gibi.

Oyuncular için risk var mı?

2

En büyük soru işareti şu... PC oyuncuları çıkış günü erişim avantajını kaybedebilir mi?

Söylentilere göre birleşme sonrası PC kullanıcıları bağımsız ve daha uygun fiyatlı “ilk gün erişim” paketini kaybedebilir. En kapsamlı deneyim için oyuncuların daha pahalı olan Ultimate paketine yönlendirilmesi söz konusu.

Şu an için resmî bir açıklama yapılmış değil. Planların henüz erken aşamada olduğu ve büyük değişikliklerin 2027’den önce beklenmediği belirtiliyor.

