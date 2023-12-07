Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karar ile ikinci el otomobil ticaretindeki kısıtlamalar uzatıldı. Vatandaş hem 6 ay/6000 km hem de sıfırından yüksek fiyata ilana koyamama sınırına tabi olmaya devam edecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, ikinci el otomobil ticaretine ilişkin önemli bir karar aldı. 32392 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el araçların ilan fiyatlarının sıfırının üzerinde olmasını kısıtlayan düzenleme, Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Ayrıca 6 ay 6000 kilometre kısıtlaması da yine Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

COVID-19 pandemisine bağlı arz kıtlığı, sıfır araçların yatırım aracı hâline gelmesine yol açtı. Bununla birleşen döviz kuru oynaklığı ve enflasyon, ikinci el otomobillerin sıfırlarından pahalıya satıldığı günler yaşanmasına neden oldu. Hükûmet, şişen pazarı dizginlemek için sıfır araçların ikinci el satışlarını kısıtlamaya karar verdi. 2022 yılında alınan bir karar ile sıfır otomobilin 6 ay ve 6000 km sınırını doldurmadan satılması yasaklandı.

İşte bu düzenleme, Temmuz 2024'e kadar uzatıldı

Bugün yayımlanan düzenleme ile sıfır otomobillerin 6 ay ve 6000 km doldurmadan satılması uygulaması bir kez daha uzatıldı. Vatandaş, Temmuz 2024'e kadar bu düzenlemeye tabi olacak.

İkinci el otomobil fiyatlarının sıfırından yüksek olması yasağı da uzatıldı

Otomotiv piyasasıyla ilgili olarak Temmuz 2023'te bir karar daha alan hükûmet, ikinci el otomobillerin ilan fiyatlarının, sıfırından yüksek olmasını yasakladı. İşte bugünkü düzenleme ile bu kararın geçicilik süresi de uzatıldı. Vatandaş, Temmuz 2024'e kadar satmak istediği ikinci el aracı için sıfırından daha yüksek fiyat talep edemeyecek.

Resmi Gazete'deki düzenleme:

Düzenleme ulaşmak isteyenler buradaki bağlantıyı kullanabilirler.