Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasındaki dengesizliğe ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Ülkemizde otomobil sektörü neredeyse 3 yıldır can çekişmeye devam ediyor. İlk kez otomobil sahibi olacaklar bayilerde sıfır araba bulamıyor, ikinci el ilan sitelerine girdiğinde ise bayi fiyatlarından çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Bu durumun önüne halen geçilemezken bugün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli bir açıklama geldi. Bolat, artık internet ortamında satılan ikinci el araçların sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

Tüm ilan siteleriyle görüşme yapıldı, temmuz - ağustos gibi fiyatlarda dengelenme bekleniyor:

Bolat, yaptığı açıklamada ilan sitelerindeki otomobil fiyatlarına ilişkin tüm çevrimiçi satış siteleri ile görüşüldüğünü paylaştı. Yeni düzenlemelerin etkisini görmemiz içinse çok fazla beklemeyeceğimizi ifade etti.

“Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz.”

21 Haziran tarihli Resmî Gazete ile otomobil satışlarında uygulanan 6 ay - 6000 kilometre sınırı düzenlemesi uzatılmıştı: