The Sims 4 Dahil 6 EA Oyunu Daha Steam'e Eklendi

Oyunseverlerin gündemi bir süredir, video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, kendi oyun mağazasında bulunan EA imzalı tüm oyunların Steam'e geleceğini söylemişti. Şimdiyse bu açıklama dahilinde şirketin bazı oyunları Steam'deki yerini aldı.
Oyunseverlerin hepsi, mümkün olan en büyük Steam kütüphanesine sahip olmak istiyorlar. Ancak bazı oyun şirketleri Steam'le anlaşamıyorlar ve oyunlarını bu platforma taşımıyorlardı. Bu şirketlerden bir tanesi de Electronic Arts'tı. Ancak oyunseverler artık, Electronic Arts'ın oyunlarına da Steam üzerinden ulaşabiliyorlar. Şirket, oyunlarını Steam'e tek seferde aktarmıyor olsa da son hamle ile şirketin bazı popüler oyunları, Steam'deki yerini almış durumda.
Steam'le Electronic Arts'ın iş birliği, ilk olarak Jedi: Fallen Order oyunu ile başladı. Ardından da birkaç oyun daha Steam'e geldi. Şimdiyse şirketin popüler oyunlarından olan The Sims 4, A Way Out, Need For Speed Most Wanted, Need For Speed Payback, Titanfall 2 ve Dead Space 3, Steam üzerinden erişilebilir oldu.
Electronic Arts ile Steam, yeni oyunların listelenmesi şerefine bir de kampanya başlattı. Bu kampanya, Steam'e eklenen yeni Electronic Arts oyunlarına çok ciddi indirimler getiriyor. Yani eğer sizler de bu oyunlardan bir ya da birkaçına sahip olmak isterseniz, elinizi çabuk tutarak indirimlerden yararlanabilirsiniz.
Steam'e eklenen Electronic Arts oyunlarının fiyatı
- Dead Space 3: Yüzde 50 indirimle 64.50 TL (kampanya sonrası 129 TL)
- Need for Speed Payback: Yüzde 50 indirimle 99.50 TL (kampanya sonrası 199 TL)
- A Way Out: Yüzde 50 indirimle 99.50 TL (kampanya sonrası 199 TL)
- The Sims 4: Yüzde 50 indirimle 139.99 TL (kampanya sonrası 279.99 TL)
- Titanfall 2: Yüzde 67 indirimle 65.67 TL (kampanya sonrası 199 TL)
- Need for Speed Most Wanted: Yüzde 75 indirimle 32.25 TL (kampanya sonrası 129 TL)
Electronic Arts'ın Steam'e eklediği yeni oyunlara tek tek erişebileceğiniz gibi tek seferde de erişebiliyorsunuz. Çünkü platform, Electronic Arts'ın yeni oyunları için bir koleksiyon oluşturdu. Eğer Electronic Arts'ın tüm oyunlarına tek seferde erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.