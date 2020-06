The Sims 4 Dahil 6 EA Oyunu Daha Steam'e Eklendi

Electronic Arts ile Steam iş birliğinin yeni dönemi başladı. Geçtiğimiz ekim ayında duyurulan ortaklık kapsamında şimdi, Electronic Arts'ın bazı oyunları daha Steam'e eklendi. Üstelik dev şirketler, bu iş birliğinin bir parçası olarak oyunseverlere görmezden gelemeyecekleri bir indirim sunuyor.

Oyunseverlerin gündemi bir süredir, video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, kendi oyun mağazasında bulunan EA imzalı tüm oyunların Steam'e geleceğini söylemişti. Şimdiyse bu açıklama dahilinde şirketin bazı oyunları Steam'deki yerini aldı.

Oyunseverlerin hepsi, mümkün olan en büyük Steam kütüphanesine sahip olmak istiyorlar. Ancak bazı oyun şirketleri Steam'le anlaşamıyorlar ve oyunlarını bu platforma taşımıyorlardı. Bu şirketlerden bir tanesi de Electronic Arts'tı. Ancak oyunseverler artık, Electronic Arts'ın oyunlarına da Steam üzerinden ulaşabiliyorlar. Şirket, oyunlarını Steam'e tek seferde aktarmıyor olsa da son hamle ile şirketin bazı popüler oyunları, Steam'deki yerini almış durumda.

Steam'le Electronic Arts'ın iş birliği, ilk olarak Jedi: Fallen Order oyunu ile başladı. Ardından da birkaç oyun daha Steam'e geldi. Şimdiyse şirketin popüler oyunlarından olan The Sims 4, A Way Out, Need For Speed Most Wanted, Need For Speed Payback, Titanfall 2 ve Dead Space 3, Steam üzerinden erişilebilir oldu.

Electronic Arts ile Steam, yeni oyunların listelenmesi şerefine bir de kampanya başlattı. Bu kampanya, Steam'e eklenen yeni Electronic Arts oyunlarına çok ciddi indirimler getiriyor. Yani eğer sizler de bu oyunlardan bir ya da birkaçına sahip olmak isterseniz, elinizi çabuk tutarak indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Steam'e eklenen Electronic Arts oyunlarının fiyatı

Electronic Arts'ın Steam'e eklediği yeni oyunlara tek tek erişebileceğiniz gibi tek seferde de erişebiliyorsunuz. Çünkü platform, Electronic Arts'ın yeni oyunları için bir koleksiyon oluşturdu. Eğer Electronic Arts'ın tüm oyunlarına tek seferde erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.