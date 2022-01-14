Dünyanın En Büyük Balık Üreme Alanı Keşfedildi

Antarktika’daki Weddell Denizi’nde bugüne kadarki en büyük balık üreme alanı keşfedildi. 60 milyona yakın yuvanın yer aldığı bölgenin devasa bir alana yayıldığı gözlemlendi. Bölgenin şu ana kadar tespit edilememiş olmasıysa bilim insanlarını şaşırttı.

Alman araştırmacılar tarafından yapılan rutin bir gözlem çalışmasında Antarktika’da yer alan Weddell Denizi’nin güneyinde şu ana kadar kayıtlara geçen en büyük balık üreme alanı keşfedildi. Toplamda 240 kilometre karelik bir bölgeye yayılan balık üreme alanlarında metrekare başına iki yuva düştüğü tespit edildi. Her bir yuvada ise sayısı 2 bin 500’ü bulan balık yumurtaları olduğu keşfedildi. Buz balıklarının toplam yuva sayısının ise 60 milyon olduğu tespit edildi.

1980’li yılların başından beri Weddell Denizi’nin derinliklerinde araştırmalarını yürüten Alfred Wegener Enstitüsü (AWI), şu ana kadar yalnızca küçük yuva bölgelerine rastlayabilmişti. Derin deniz biyoloğu Dr. Autun Purser, 535 metre derinlikte keşfedilen dünyanın en büyük balık üreme bölgesinin daha önce gözlemlenmemiş olmasının bir hayli şaşırtıcı olduğunu belirtiyor.

'Deniz koruma çalışmalarının hızlanması gerekiyor'

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalar sonucunda bu bölgedeki soğuk suların yükseldiğini ve derindeki suların da sıcak kaldığını tespit etti. O nedenle bu bölgenin balıklar tarafından üreme bölgesi olarak tercih edildiği keşfedildi. Buna ek olarak, fok balıklarının da bu bölgede yoğunlaştıkları görüldü. Geçmiş verilerden yola çıkarak fok balıklarının bu balık yuvalarını besin kaynağı olarak görüyor olabileceği tahmin ediliyor.

Bölgeyi keşfeden araştırmacılar, bunun Antarktika’daki deniz koruma çalışmalarını geliştirmeye yönelik bir teşvik olduğu görüşünde. Alfred Wegener Enstitüsü’nde direktör ve deniz biyolojisi profesörü olan Antje Boetius, uluslararası ortakların birlikte hareket ederek bu bölgede balık avının durdurmaları gerektiğini belirtiyor.