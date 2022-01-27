65 Bin TL'ye İlana Konan 'Kardan Honda Civic' Viral Oldu

Galericilik yapan bir vatandaş, arkadaşlarıyla eğlenmek için yaptığı kardan arabayı satışa çıkardı. Kardan araba için 65 bin TL isteyen vatandaş, telefonu susmayınca ilanı kaldırmak zorunda kaldı. Yaşanan olay viral oldu.

Türkiye şu günlerde, son yılların en kuvvetli kış mevsimlerinden bir tanesini yaşıyor. Öyle ki ülkenin dört bir yanı kar altında. Bu durum kimileri için eğlence kaynağı iken kimileri içinse tam bir esaret haline geldi. Ancak bir vatandaş vardı ki yalnızca eğlenmeye çalışırken Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. O vatandaş, İstanbul Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi'ydi.

Otomobillere ilgi duyan Emre Esenlikçi, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için kardan araba yapmaya karar verdi. 5 arkadaşıyla birlikte bir gün uğraşan galerici adam, kar yığınlarını bir Honda Civic haline getirmeyi başardı. Kardan arabayı gerçekçi hale getirmek için araba boyası kullanan Esenlikçi, bir otomobilin sahip olduğu tampon, jant, far, arka aydınlatma ve kaput gibi parçaları oluşturdu. Ayrıca; arabaya bir silecek ve sahte plaka da yerleştirildi.

Kardan araba böyle görünüyordu

Zaten galericilik yapan Esenlikçi, bu kez de espri olsun diye arabayı satışa çıkarmaya karar verdi. Kardan arabasını ilan sitelerine koyan galerici, kendisinin bile beklemediği bir durumla karşılaştı. Öyle ki bazı vatandaşlar, söz konusu arabayı satın alabilmek için adeta sıraya girmişlerdi. Kardan araba için 65 bin TL isteyen Emre Esenlikçi, telefonları susmayınca ilanı kaldırmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Kardan arabayı satışa çıkararak viral hale gelen vatandaş, konuyla ilgili açıklamalarında "Karları 5 arkadaşımla beraber iş yerimin önüne topladık. Yaklaşık 1 günümüzü aldı ve herkes gerçek sandı. İlan vererek espri yaptım, malum piyasada araç fiyatları da belli. İlandan sonra Adana’dan, Urfa’dan bayağı bir arayan oldu, ‘Araç satılık mı?’ diye soruyorlar. Aracı nasıl yaptığımızı da sordular. Bu tamamen hayal gücü ile alakalı bir durum. Çocukluktan beri araba üzerine çalışıyorum. Arabalarla uğraşmayı seviyoruz. Bu model arabanın piyasası 100 bin lira, ben uygun olsun diye 65 bin lira fiyat yazarak ilan verdim. Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım. Arabanın kardan olduğunu izah ettim ama arabanın içinin fotoğrafını istiyorlardı. Çünkü çok gerçekçi oldu.” ifadelerine yer verdi.