Türkiye'deki Kar Fırtınası Uzaydan Görüntülendi

İskoç meteorolog Scott Duncan, 22 Ocak’ta Türkiye’deki kar yağışını simüle eden grafiklerle bir uyarı geçmişti. Duncan, bugün yaptığı paylaşımda kar yağışının neden oluştuğunu açıkladı ve Türkiye’nin uzaydan çekilen karelerine yer verdi.

Türkiye, son yıllarda gördüğü en yoğun kar yağışlarına tanıklık ediyor. Neredeyse tüm yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları, şehirlerarası ve şehir içi ulaşımı saatler boyunca aksatırken, vatandaşların da uzun bir süre mağduriyet yaşamalarına neden oldu. Peki Türkiye, ne oldu da birden böylesine yoğun bir kar yağışına maruz kaldı?

İşte bu sorunun cevabı, aslında daha önce de yoğun bir kar yağışı hakkında Avrupa’nın güneydoğusunu uyaran İskoç meteorolog Scott Duncan tarafından verildi. Türkiye ve Yunanistan’da görülen yoğun kar yağışı hakkında bir paylaşım yapan Duncan, kar yağışına neden olan faktörleri grafiklerle açıkladı. Meteorolog, ayrıca kar yağışıyla beyaza bürünen tüm bölgelerin uzaydan görüldüğü bir video da paylaştı.

Türkiye’de kar yağışına neden olan soğuk hava dalgasının yolculuğu:

Scott Duncan, ilk olarak 22 Ocak günü paylaştığı grafiği yeniden paylaşarak “Türkiye ve Yunanistan’da kar yağmasının nedeni bu” ifadelerine yer verdi. Paylaşılan hareketli grafik, Avrupa bölgesine kadar gelen soğuk hava dalgasını açık açık gösteriyordu. Duncan, diğer paylaşımlarında şu ifadelere ve grafiklere yer verdi:

“Jet rüzgârlarındaki güçlü bir menderes, soğuk havanın güneye inmesine izin veriyor. Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in nispeten ılık suları üzerinde güneye doğru hareket eden soğuk hava, dünyanın bu bölgesi için bir kar makinesi gibi davranabilir.”

“Orta/Batı Avrupa üzerindeki yüksek basınç kilit önemdedir ve genellikle Güneydoğu Avrupa karla kaplandığında ortaya çıkar. Güneydoğudan uzakta çok iyi huylu bir hava.”

Uzaydan Türkiye:

Bu açıklamaların ardından Duncan, Türkiye’deki kar yağışının ne kadar yoğun olduğunu ve nereleri kapladığını uzaydan gösteren, 24 Aralık’ta çekilmiş bir video paylaştı. O video şu şekildeydi:

Bu videonun neredeyse aynısı, aslında 22 Ocak’ta paylaşılan simülasyonda gösterilmişti. Yani uyarılar önceden de ortadaydı:

Duncan, 22 Ocak günü yaptığı bir diğer paylaşımda da aslında yukarıda gördüğümüz durumu birebir göstermişti. Kar hakkında ciddi uyarıları daha önce yaptığını belirten Duncan’ın 22 Ocak günü yaptığı paylaşım ve 26 Ocak’a, yani bugüne kadar uzanarak Türkiye’deki kar birikintisini simüle eden o video şu şekildeydi: