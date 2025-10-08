7.000 TL'lik Google AI Pro Türkiye'deki Üniversiteliler İçin Ücretsiz Oldu: İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Google, aylık fiyatı 719,99 TL olan AI Pro abonelik paketini öğrenciler için 1 yıllığına bedava yaptı. İşte kampanyadan yararlanmanız için yapmanız gerekenler.

Yapay zekâ alanında ne öne çıkan firmalardan olan Google, Gemini modelleri için farklı farklı aboneliklerle karşımıza çıkıyordu. Hâlihazırda ücretsiz bir versiyonu kullanabiliyordunuz ancak daha gelişmiş özellikler için **Plus, Pro ve Ultra’**dan oluşan ve fiyatları 9 bin TL’ye kadar çıkan aboneliklere ihtiyacınız vardı.

Ancak şimdi Google’dan Türkiye’deki bazı kullanıcıları inanılmaz sevindirecek bir kampanya geldi. Şirket, normalde aylık fiyatı 719,99 TL olan Google AI Pro abonelik paketini 18 yaş ve üstündeki öğrenciler için 1 yıllığına ücretsiz yaptı.

Google AI Pro nasıl 1 yıl ücretsiz alınır?

Adım #1 : Buradaki bağlantı üzerinden Google AI abonelik sayfasına gidin.

Adım #2 : Açılan sayfada Google AI Pro kısmında bulunan "Öğrenciler için ücretsiz" seçeneğine basın.

Adım #3 : Açılan sayfadan "Uygunluk durumunuzu doğrulayın" yazan yere basın.

Adım #4 : Öğrenciliğinizle ilgili sizden istenen bilgileri doldurarak öğrenci olduğunuzu Google'a kanıtlayın. Üniversite mail'inizi kullanabilirsiniz.

Adım #5: Google, bir süreliğine öğrenci olduğunuzu doğrulamaya çalışacak. Doğrulama gerçekleştikten sonra geçerli bir ödeme seçeneği girip Google AI Pro'yu 1 yıllığına ücretsiz kullanabilirsiniz.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere öğrenciyseniz Google AI Pro aboneliğini 1 yıl kullanmak için yapmanız gereken birkaç şey var. Google, SheerID yardımıyla sizin öğrenci olduğunuzu doğruluyor ve onun ardından kampanyayı size sunuyor. Doğrulama işleminin biraz sürebileceğini de belirtelim. Ayrıca üniversite e-postalarınızı kullanmak doğrulama sürecinde size yardımcı olacaktır.

Google AI Pro neler sunuyor?

Gemini 2.5 Pro gibi en gelişmiş yapay zekâ modellerine daha fazla erişim

Veo 3’e daha fazla erişim

Ayda 1.000 yapay zekâ kredisi

Whisk

Flow

Yüksek kullanım sınırlarına sahip NotebookLM

Gmail, dokümanlar, Vids ve diğer hizmetlerde Gemini

Fotoğraflar, Drive ve Gmail için 2 TB depolama alanı

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Google AI Pro aboneliği, öğrencilerin işine yarayacak avantajlara sahip. Şirketin en gelişmiş modeli Gemini 2.5 Pro’dan inanılmaz gerçekçi videolar oluşturabilen Veo 3’e kadar birçok farklı özelliği tamamen ücretsiz bir şekilde 1 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri Gemini üzerinden erişebileceksiniz.

Öğrenciler için önemli birçok avantajı var. Örneğin yapay zekâ 1500 sayfaya kadar olan ders kitaplarının tamamını analiz ederek ev ödevlerine ve sınavlara hazırlıkta size yardımcı olabilir. Ya da yazma yardımı özelliğini kullanarak yazdığınız ödevlerde veya makalelerde metni çok daha iyi hâle getirebilirsiniz. Veo 3’ü kullanarak da basit metinleri dinamik videolara dönüştürebilir, projelerinizde bu videoları kullanabilirsiniz.

1 yıl ücretsiz kampanyası 9 Aralık’a kadar devam edecek

Ücretsiz AI Pro kampanyasının kısa süre olduğunu belirtelim. Teklif,** 9 Aralık 2025 tarihine** kadar geçerli olacak. Yani 2 aylık bir süresi var. Kimlik doğrulama ve bir ödeme yöntemi girmenin zorunlu olduğunu belirtelim.