70mai, 4K Kayıt Yapan Yeni Araç Kamerası Serisini Tanıttı

Araç içi kamera inovasyonunda lider markalardan biri olan 70mai, 4K Araç İçi Kamera Serisini Türkiye'de piyasaya sürdü. Seri, her sürüş koşulunda kanıt seviyesinde netlik sağlayan gerçek 4K ultra yüksek çözünürlüklü video sunarak araç güvenliğinde önemli bir adım atıyor.

Patentli görüntüleme teknolojileriyle donatılan yepyeni 70mai 4K Araç Kamerası Serisi, gece-gündüz fark etmeksizin plaka ve trafik işaretleri gibi kritik detayların net şekilde kaydedilmesini sağlıyor. İster yüksek hızda sürüş, ister yoğun trafikte ilerleme ya da park halindeyken bile, 4K serisi kazalar ve sigorta talepleri için hayati kanıt niteliğinde güvenilir görüntüler sunuyor.

Araç Kameranızı Yükseltmeniz İçin 70mai 4K Serisinin Temel Yeniliği

Her Koşulda Kanıt Seviyesinde Netlik

70mai’nin kendi geliştirdiği MaiColor Vivid+ Solution™ ve HDR teknolojileri sayesinde 4K araç kameraları; tünellerde, parlak güneşte veya bulutlu havada dahi plaka ve yol işaretlerini net şekilde kaydeder. Görüntüler yakınlaştırıldığında bile önemli detaylar keskin ve bozulmasız kalır.

Üstün Gece Görüş Performansı

70mai Night Owl Vision™ ve 70mai Lumi Vision teknolojilerinin gücüyle 4K görüntüler düşük ışıkta hatta tamamen karanlıkta bile parlak, parlamasız ve okunaklı kalır.

Ultra Akıcı Kayıt

60fps’ye kadar kare hızlarıyla 70mai 4K Araç Kamerası Serisi, özellikle otoyollarda yüksek hızda seyir sırasında bile her saniyeyi net şekilde kaydeden sinematik akıcılıkta videolar sunar – bu da kazaların doğru şekilde incelenmesi için kritik önem taşır.

70mai 4K Araç Kamerası Serisi

70mai 4K Araç Kamerası Serisi; yeni sürücülerden aile araç kullanıcılarına, profesyonel sürücülere kadar herkesin ihtiyacına ve bütçesine uygun 4 farklı üründen oluşuyor.

4K A810S – Gerçek 4K’nın Gücü

A810S, ön tarafta 30FPS Gerçek 4K UHD ve arka tarafta 30FPS Full HD kayıt sunan çift Sony sensörle görüntüleme mükemmelliğini sürdürüyor. Önceki model A810’a (ön/arka 25FPS) kıyasla A810S, daha akıcı hareket yakalama ve özellikle hızlı araçların ve plakaların kaydında daha net detaylar sağlıyor.

4K A800SE – Herkes İçin Ulaşılabilir 4K Araç Kamerası

Gerçek 4K UHD 30FPS kayıt, donanım tabanlı HDR ve gelişmiş Arabelleğe Alınmış Acil Durum Kaydı teknolojisine sahip. Ayrıca, dahili süperkapasitör ile kamera her koşulda kesintisiz ve güvenilir performans sunar. 4K A800SE, uygun fiyatla kapsamlı 4K deneyimi sağlıyor.

Seride ayrıca iki model daha bulunuyor:

4K M800 kompakt ve ekransız 4K araç kamerası; minimalist ve modern bir tasarım sunar.

4K Omni 360° tam görüşlü 4K araç kamerası; tam kapsamlı farkındalık ve güvenlik sağlar.

Tüm 4 araç kamerası; hırsızlığı caydırmaya, sigorta dolandırıcılığını önlemeye ve kristal netliğinde kanıtlar sağlayarak olası kayıpları azaltmaya yardımcı olur.

2016 yılında kurulan 70mai, başlangıç seviyesinden gelişmiş akıllı özelliklere sahip premium 4K modellere kadar geniş ürün yelpazesi sunan, araç kameraları konusunda sektör lideri bir otomotiv zekâ şirketidir. Şirket, yalnızca bir yılda 2 milyon araç kamerası satarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya dahil 100’den fazla ülkede küresel pazar varlığı oluşturmuştur. Milyonlarca sürücünün tercihi haline geldi. Her yolculukta güvenlik, konfor ve bağlantıyı geliştirmeye adanmış olan 70mai, günlük sürüş deneyimini iyileştirerek yolda güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedeflemektedir.