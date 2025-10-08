8-15 Ekim: Activision Blizzard İndirimi'nde Fiyatı Düşen Oyunlar

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden "Böö-yüleyici İndirimler" kampanyasını başlattı. Kampanyada CoD dahil birçok oyunda %67'e varan indirim sunuluyor.

Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle herkesin gözü indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Neyse ki farklı farklı platformlardan düzenli olarak bu tarz etkinlikler görüyoruz. Şimdi ise oyun devi Activision Blizzard’dan böyle bir kampanya geldi.

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden “Böö-yüleyici İndirimler” ismini verdiği kampanyayı başlattı. Cadılar Bayramı öncesi başlatılan kampanya kapsamında birçok Activision Blizzard oyununda %67’e varan oranda indirimler sunuluyor.

Activision Blizzard “Böö-yüleyici İndirimler” kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı DOOM: The Dark Ages Standard Edition 2.350 TL 1.574,50 (%33) Call of Duty: Modern Warfare III 1.999,99 TL 999,99 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL 727,99 TL (%60) Call of Duty: Modern Warfare 1.559,99 TL 514,79 TL (%67) Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559,99 TL 514,79 TL (%67) Diablo IV 1.299,99 TL 584,99 TL (%55) Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50) Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Standart Edition 1.799,99 TL 1.259,99 TL (%30) Sea of Thieves 669 TL 334,50 TL (%50) Awoved 2.499 TL 1.674,33 TL (%33) StarCraft II: Campaign Collection 1.129,99 TL 847,49 TL (%25) Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039,99 TL 519,99 TL (%50)

Activision Blizzard'ın "Böö-yüleyici İndirimler" kampanyası 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.