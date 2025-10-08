Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

8-15 Ekim: Activision Blizzard İndirimi'nde Fiyatı Düşen Oyunlar

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden "Böö-yüleyici İndirimler" kampanyasını başlattı. Kampanyada CoD dahil birçok oyunda %67'e varan indirim sunuluyor.

8-15 Ekim: Activision Blizzard İndirimi'nde Fiyatı Düşen Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle herkesin gözü indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Neyse ki farklı farklı platformlardan düzenli olarak bu tarz etkinlikler görüyoruz. Şimdi ise oyun devi Activision Blizzard’dan böyle bir kampanya geldi.

Activision Blizzard, Battle.net üzerinden “Böö-yüleyici İndirimler” ismini verdiği kampanyayı başlattı. Cadılar Bayramı öncesi başlatılan kampanya kapsamında birçok Activision Blizzard oyununda %67’e varan oranda indirimler sunuluyor.

Activision Blizzard “Böö-yüleyici İndirimler” kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

ac

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
DOOM: The Dark Ages Standard Edition 2.350 TL 1.574,50 (%33)
Call of Duty: Modern Warfare III 1.999,99 TL 999,99 TL (%50)
Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL 727,99 TL (%60)
Call of Duty: Modern Warfare 1.559,99 TL 514,79 TL (%67)
Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559,99 TL 514,79 TL (%67)
Diablo IV 1.299,99 TL 584,99 TL (%55)
Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50)
Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Standart Edition 1.799,99 TL 1.259,99 TL (%30)
Sea of Thieves 669 TL 334,50 TL (%50)
Awoved 2.499 TL 1.674,33 TL (%33)
StarCraft II: Campaign Collection 1.129,99 TL 847,49 TL (%25)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039,99 TL 519,99 TL (%50)

Activision Blizzard'ın "Böö-yüleyici İndirimler" kampanyası 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

[6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar [6-13 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim