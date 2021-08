8 Ball Pool, Guinness Rekolar Kitabı'na Girdi

2010 yılında yayınlanan ve 2014 yılından bu yana en çok indirilen bilardo oyunu olan 8 Ball Pool, adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı. Oyun, 'En Çok İndirilen Mobil Bilardo Oyunu' oldu.

Akıllı telefonlarından veya tabletlerinden uygulama mağazalarına giren herkes, mutlaka 8 Ball Pool isimli oyunla karşılaşmıştır. Yıllardır sevilerek oynanan 8 Ball Pool, ilk olarak 2010 yılının ekim ayında Miniclip bünyesinde piyasaya sürülmüştü. Bir Flash oyun olarak hayatına başlayan oyun, devrin değişmesiyle mobil sektöre de atılmış, 2014 yılından beri de başarı üstüne başarı kazanmıştı.

2013 yılında mobil olarak yayınlanan oyun, 2014 yılından bu yana en çok indirilen mobil bilardo oyunu unvanını taşımaya devam ediyor. Oyun, geçtiğimiz günlerdeyse oldukça önemli bir başarı elde etti. 8 Ball Pool, ‘En Çok İndirilen Mobil Bilardo Oyunu’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Her saniye 4 bin top deliğe sokuluyor:

Paylaşılan detaylara göre 8 Ball Pool, bugüne kadar 796 milyon 721 bin 888 kişi tarafından indirildi. Miniclip’in ‘bir numaralı oyunu’ olarak gösterilen oyun, her ay 260 milyon saat oynanıyor ve oyunda her saniye 4 bin adet bilardo topu deliğe sokuluyor. Oyun, zamanında Candy Crush Saga ve Pokemon GO gibi devleri de ardında bırakmayı başarmıştı.

Guinness Rekorlar Kitabı Hakemi Richard Stenning, yaptığı açıklamada Rekorlar Kitabı’na girmenin hiç de kolay bir iş olmadığını belirtti. Stenning, bunun büyük bir başarı olduğunu ve indirmelerin her geçen gün artmaya devam ettiği düşünüldüğünde pek de geçilmesi mümkün olmayan bir başarı olduğunu dillendirdi.