eFootball, PS5 ve Xbox Series X'te Daha İyi Görünecek

eFootball'ın geliştiricilerinden Seitaro Kimura, verdiği bir röportajda yaklaşan futbol oyunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. eFootball 2022'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X'te daha iyi görüneceğini söyleyen Kimura, bu görüntü özelliklerinin 120 Hz desteği ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Bundan kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının popüler isimlerinden KONAMI'nin PES ibaresini tarihe gömerek geliştirdiği yeni futbol oyunundan bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu oyun, yalnızca "eFootball" olarak isimlendirilecekti. Şimdiyse KONAMI'den, yaklaşmakta olan eFootball ile ilgili birtakım yeni açıklamalar geldi.

eFootball'ın arkasındaki isimlerden bir tanesi olan Seitaro Kimura, TechRadar'a verdiği bir demeç sırasında PlayStation 5 ve Xbox Series X sahiplerinin yeni oyunda büyük bir görsel iyileştirme ile karşılaşacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili fazla detay vermeyen Kimura, bu değişikliğin oyunun destekleyeceği tazeleme oranı ile ilgili olmadığını söyledi. Seitaro Kimura'ya göre eFootball, 120 Hz ekranlar için bu yıl da destek sunmayacak.

eFootball 2022 120 Hz ile gelmeyecekse, oyunculara neler sunulacak?

Seitaro Kimura, Xbox Series X ile PlayStation 5 sahiplerini nasıl bir görüntünün beklediğine dair bir şey söylememiş olsa da bu iyileştirmenin çözünürlükle ilgili olacağını tahmin edebiliriz. Şirket muhtemelen, yeni nesil konsollar için 4K çözünürlük desteğine sahip eFootball 2022 ile karşımıza çıkacak. Ayrıca doku kalitesi ve ışıklandırma özellikleri de yeni nesil konsollarda daha kaliteli olacaktır.

eFootball 2022, KONAMI için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Zira şirket, bundan sonra piyasaya süreceği futbol oyununun temel sürümü için herhangi bir ücret talep etmeyecek. Ayrıca bu oyun, akıllı telefonlardan konsollara kadar tüm sürümler arasında çapraz platform desteği sunacak. Eylül ayında yayınlanması muhtemel olan eFootball 2022'nin oyunculara ne sunacağını ise lansmanla birlikte çok daha iyi bir şekilde anlayabileceğiz.