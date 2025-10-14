8 Milyar Dolarlık Yapay Zekâ Şirketinin Patronundan Can Sıkan Açıklama: "Sabah 9 Akşam 5 Çalışarak Başarılı Olamazsınız..."

Cerebras CEO'su Andrew Feldman, haftada 9-5 çalışmanın gerekli başarı için yeterli olmadığını ve hatta çalışma süresinden ziyade tutkunun en büyük etken olduğunu söyledi.

Dünyanın en hızlı büyüyen yapay zekâ şirketlerinden Cerebras’ın CEO’su Andrew Feldman, haftada 38 saat çalışarak başarıya ulaşılabileceği fikrini “akıl almaz” olarak nitelendirdi.

8,1 milyar dolarlık şirketin kurucusu, “38 saat çalışıp hem iş-yaşam dengesini koruyup hem de olağanüstü bir şey inşa edebileceğinizi düşünmek bana mantıksız geliyor.” dedi. Feldman’a göre iş dünyasında zirveye çıkan hiç kimse 9-5 mesaisiyle oraya ulaşmış değil.

Diğer önde gelen isimler de bu fikre katılıyor

Teknoloji devleri ve yatırımcılar da aynı fikirde. Google’ın kurucularından Sergey Brin, Zoom CEO’su Eric Yuan ve “Shark Tank” yıldızı Kevin O’Leary gibi isimler, “denge” kavramının büyük başarılarla bağdaşmadığını savunuyor. Feldman ise “Harika bir hayat yaşayabilirsiniz ama sıfırdan büyük bir şey kurmak part-time iş değildir.” diyor.

Bazı liderler, 100 saatlik “toksik” çalışma kültürüne karşı çıkarken, diğerleri haftada 60 saatin verimlilik için ideal olduğunu düşünüyor. Google kurucusu Sergey Brin’e göre bu tempo, “üretkenliğin tatlı noktası” ancak uzmanlar, asıl meselenin saat sayısı değil, işi tutkuyla yapma düzeyi olduğuna dikkat çekiyor.

