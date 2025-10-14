Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

8 Milyar Dolarlık Yapay Zekâ Şirketinin Patronundan Can Sıkan Açıklama: "Sabah 9 Akşam 5 Çalışarak Başarılı Olamazsınız..."

Cerebras CEO'su Andrew Feldman, haftada 9-5 çalışmanın gerekli başarı için yeterli olmadığını ve hatta çalışma süresinden ziyade tutkunun en büyük etken olduğunu söyledi.

8 Milyar Dolarlık Yapay Zekâ Şirketinin Patronundan Can Sıkan Açıklama: "Sabah 9 Akşam 5 Çalışarak Başarılı Olamazsınız..."
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en hızlı büyüyen yapay zekâ şirketlerinden Cerebras’ın CEO’su Andrew Feldman, haftada 38 saat çalışarak başarıya ulaşılabileceği fikrini “akıl almaz” olarak nitelendirdi.

8,1 milyar dolarlık şirketin kurucusu, “38 saat çalışıp hem iş-yaşam dengesini koruyup hem de olağanüstü bir şey inşa edebileceğinizi düşünmek bana mantıksız geliyor.” dedi. Feldman’a göre iş dünyasında zirveye çıkan hiç kimse 9-5 mesaisiyle oraya ulaşmış değil.

Diğer önde gelen isimler de bu fikre katılıyor

Cerebras’ın CEO’su Andrew Feldman

Teknoloji devleri ve yatırımcılar da aynı fikirde. Google’ın kurucularından Sergey Brin, Zoom CEO’su Eric Yuan ve “Shark Tank” yıldızı Kevin O’Leary gibi isimler, “denge” kavramının büyük başarılarla bağdaşmadığını savunuyor. Feldman ise “Harika bir hayat yaşayabilirsiniz ama sıfırdan büyük bir şey kurmak part-time iş değildir.” diyor.

Bazı liderler, 100 saatlik “toksik” çalışma kültürüne karşı çıkarken, diğerleri haftada 60 saatin verimlilik için ideal olduğunu düşünüyor. Google kurucusu Sergey Brin’e göre bu tempo, “üretkenliğin tatlı noktası” ancak uzmanlar, asıl meselenin saat sayısı değil, işi tutkuyla yapma düzeyi olduğuna dikkat çekiyor.

Tüm Bilgisayarlarda Çalışabilen Türkçe Yapay Zekâ Duyuruldu: Kumru! Tüm Bilgisayarlarda Çalışabilen Türkçe Yapay Zekâ Duyuruldu: Kumru!
Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Peki siz bu görüşe katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim