Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, çığır açacak bir yapay zekâ modeli geliştirdi. TRM olarak adlandırılan model, kendisinden 10 bin kat daha büyük modellerden daha iyi performans gösteriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, sadece çığır açan yeni teknolojiler geliştirmeye odaklı departmanlara sahip. Tabii ki buralardan yapay zekâ odaklı projeler de çıkıyor. Şimdi gelen haberler ise şirketin etkileyici bir yapay zekâ modeli geliştirdiğini gösteriyor.

Alexia Jolicoeur-Martineau liderliğindeki Samsung araştırmacıları, kendisinden çok daha büyük modellerden daha iyi performans verebilen küçük bir yapay zekâ modeli geliştirmeyi başardı. Bu modele Tiny Recursion Model (TRM) ismi verildi.

OpenAI o3 mini, Google Gemini 2.5 Pro gibi modellerden daha iyi performans veriyor

ai

Gelen bilgilere göre TRM, yalnızca** 7 milyon parametreli** bir sinir ağına sahip. Yani oldukça piyasadakilere kıyasla bayağı küçük bir yapay zekâ modeli. Ancak TRM, küçük boyutuna rağmen en zorlu testlerde OpenAI’ın o3 mini, Google’ın en gelişmiş modellerinden olan Gemini 2.5 Pro’su gibi sektördeki en önde gelen modellerini geride bırakmayı başarıyor. Samsung’a göre kendinden 10 bin kat daha büyük modelleri geçmeyi başarmış.

Peki bunu nasıl başarıyor? Şirketin aktardığına göre özyinelemeli akıl yürütme yaklaşımıyla bu başarılmış. Martineau, TRM’yi “Sıfırdan önceden eğitilmiş, kendi içinde özyinelemeli ve cevaplarını zaman içinde güncelleyen, bütçeyi zorlamadan çok şey başarabilen” bir model olarak tanımlamış.

Modelde Hiyerarşik Akıl Yürütme (HRM) tekniği geliştirilerek kullanıldı. Bu teknikte biri daha yüksek frekansta diğeri de düşükte çalışan 2 iş birlikçi ağ kullanılıyor. Martneau ve ekibi, bu unsurları ortadan kaldırarak tek bir çift katmanlı model kullandı. Bu model, yeterince kararlı bir sonuca ulaşana kadar kendi tahminlerini iyileştirmeye devam etti. Böylece çok daha küçük olmasına rağmen üst düzey performans gösterebildi.

