İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün düzenlediği 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, 14-15 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik, biyomühendislik alanında ilerleyecek öğrenciler ile profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Biyomühendislik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı ve biyomühendisliğin çoklu disiplin yapısına uygun olarak farklı alanlardan öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi’nin ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, etkinliğin hem tarihinin hem de yapısının değişmesine neden oldu.

Yüksek öğrenimin her seviyesinden öğrencileri, biyomühendislik ve ilişkili alanlardan firmaların ile akademisyenleri bir araya getirecek olan kongre, biyomühendisliğin güncel çalışma alanlarının ve biyomühendislik uygulamalarının akademi ve sanayide giderek artan öneminin tartışılmasını hedefliyor.

14-15 Kasım tarihlerinde, devam eden COVID-19 tedbirleri nedeniyle Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek olan 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi hakkında daha fazla bilgi almak için bioensc.com web sitesini ziyaret edebilir ya da İYTE Biyomühendislik Topluluğu Instagram hesabını takip edebilirsiniz.