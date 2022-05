84 Yıldır Aynı Şirkette Çalışan Bir Adam, Dünya Rekoru Kırdı

Günümüzde severek yapacağımız ve aynı zamanda para kazanacağımız bir işte çalışmanın neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Ancak 100 yaşında bir adam, zor olanı başardı. 80 yılı aşkın bir süredir aynı şirkette çalışan adam, bu başarısıyla dünya rekoru kırdı.

Walter Orthmann isimli bir adam, geçtiğimiz ay hayatında iki önemli başarıya imza attı. 100 yaşına sağlıklı bir şekilde giren Orthmann, aynı zamanda adını Guinnes Dünya Rekolarları’na da yazdırdı.

Orthmann, bir şirkette en uzun süre çalışan kişi olarak dünya rekorunu kırdı. Guinnes Dünya Rekorları’na göre Orthmann’ın profesyonel kariyeri, tam olarak 84 yıl önce başlamıştı.

15 yaşında iş dünyasına atıldı

Orthmann, Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan ve günümüzde RenauxView olarak bilinen Industrias Renaux S.A. adlı bir tekstil şirketinde nakliye asistanı olarak çalışmaya başladığında sadece 15 yaşındaydı. Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı açıklamada annesi tarafından, beş çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak iş bulmaya götürüldüğünü belirten Orthmann, “1938'de çocukların aileyi desteklemek için çalışmaları bekleniyordu” şeklinde konuştu.

Yakınlardaki bir dokuma fabrikasına iş başvurusunda bulunan Orthmann, güçlü Almanca yeterliliği nedeniyle hemen işe alındı. Ve böylece Orthmann’ın uzun yıllar boyunca çalışmaya devam edeceği RenauxView şirketindeki 84 yıllık kariyeri başlamış oldu. İlk olarak firmada nakliye asistanı olarak çalışmaya başlayan Orthmann, zamanla satış bölümünde bir role ve nihayetinde de satış müdürü pozisyonuna terfi etti.

RenauxView'da çalışmak, Orthmann’a Brezilya'nın her yerine seyahat etme, farklı ülkelerden insanlarla tanışma fırsatı verdi; ancak Orthmann’a göre bir işe sahip olmanın en sevdiği yanı, iş ile birlikte gelen amaç, bağlılık ve rutindi. Her gün egzersiz yapmaya dikkat eden ve her sabah ofise giden Orthmann’ın 100 yaşına kadar yaşamasını da bir noktada buna borçlu olduğu söylenebilir.

“Sevdiğimiz şeyi yaptığımızda zamanın geçtiğini görmeyiz”

Günümüzde keyif alırken para kazanacağımız bir iş bulmanın ne kadar zor olduğu malumunuz. Orthmann’a göre ömür boyu sürecek olan sevdiğiniz bir kariyer fırsatı bulmanın sırrı ise, tutkularınızın peşinden gitmekte ve hedefleriniz ile değerlerinizle uyumlu bir işveren bulmakta saklı.

Konuyla ilgili olarak “Sevdiğimiz şeyi yaptığımızda zamanın geçtiğini görmeyiz” şeklinde kaydeden Orthmann, yeni elde ettiği dünya rekoru sahibi statüsünün ise “en gururlu başarısı” olduğunu belirtiyor. Bu yeni rekor ile Orthmann’ın, 2019 yılında RenauxView'da 81 yıl 85 gün çalışarak kırdığı kendi rekorunu bir kez daha kırdığını belirtmekte de fayda var.

Bununla birlikte Orthmann, 84 yıllık kariyeri boyunca başarının sırrının önünüzde ne olduğuna odaklanmak olduğunu öğrendiğini de belirtiyor. Bu konuya dair "Pek fazla planlama yapmıyorum, yarını da umursamıyorum" diyen Orthmann, “Tek umursadığım yarın uyanacağım, kalkacağım, egzersiz yapacağım ve işe gideceğim başka bir gün olacak; geçmişle ya da gelecekle değil, şimdiyle meşgul olmalısın… Asıl önemli olan, burada ve şimdi olan.” diye de sözlerine ekliyor.

Öte yandan Guinness Dünya Rekoları, Orthmann’ın ne zaman emekli olacağına dair herhangi bir bilgiye yer vermedi. Umuyoruz ki herkes, Orthmann gibi gönülden bağlı olacağı ve severek çalışacağı bir iş fırsatı elde edecek kadar şanslı olur.