Türkiye'nin En Yaşlı Üniversite Öğrencisi Mezun Oldu

82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya isimli bir vatandaş, 1959 yılında girmeye hak kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki nihayet eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Yalçınkaya, Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olarak adını tarihe yazdırdı.

"Eğitimin yaşı yoktur." ifadesinin gerçek olduğunu ispatlar nitelikte bir gelişme yaşandı. 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. Yalçınkaya, Türkiye'deki en yaşlı üniversite öğrencisi olarak tarihe geçti. Gelin 82 yaşında avukat olan Mustafa Yavuz Yalçınkaya'nın hikayesine birlikte bakalım.

Mustafa Yavuz Yalçınkaya, aslında 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü kazanmıştı. Ancak 1960 yılında yaşanan darbeden sonra lise mezunlarına tanınan yedek astsubaylık hakkı, Yalçınkaya'nın fikrini değiştirdi. Bu haktan faydalanarak askeri öğretmen olan Yalçınkaya, emekli olduktan sonra da üniversite öğrenimini tamamlamak istedi. Sonunda da beklenen oldu ve 82 yaşındaki vatandaş, hukuk diplomasını resmen aldı.

Karşınızda Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi

82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, aynı zamanda müzikle de ilgileniyordu. Diplomasını alırken şarkılar da söyleyen Yalçınkaya, tören katılımcılarına eğlenceli anlar yaşattı. Bundan sonraki yaşantısını hukuk mezunu bir birey olarak geçirecek Mustafa Yavuz Yalçınkaya, diploma töreninde şöyle konuştu:

"Bana bu güzel günü hediye eden rektörümüze, dekanımıza ve kıymetli talebe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi’ne 1959 yılında kaydoldum ve 1960 ihtilali olduktan sonra lise mezunları öğretmen olarak askere alınınca askere gittim. Dönüşte ‘Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku' dediler. Ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris'e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya'daki işlerim yüzünden okulu yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirmemde emeği geçen ve af çıkaran herkese teşekkür ederim..."