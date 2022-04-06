85 COVID Testi Pozitif Çıkan Kişinin Son Testi Negatif Çıktı

İstanbul'da yaşayan ve Kasım 2020'de koronavirüse yakalandıktan sonra 16 ay boyunca COVID testlerinde pozitif sonuç veren Muzaffer Kayasan, en sonunda istediği sonuca ulaştı. Dünya basınının da ilgisini toplayan Kayasan'ın 86. testi negatif sonuç verdi.

Geçtiğimiz şubat ayında tüm Türkiye, İstanbul Sarıyer’de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan’ın yaşadığı ilginç bir durumu öğrenmişti. Kayasan, o güne kadar 14 ay içinde yaptırdığı tüm COVID-19 testlerinden pozitif sonuç almıştı. Bu sonuç nedeniyle de bu süre zarfında karantinada kalmıştı.

3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli olan Kayasan, ilk olarak Kasım 2020’de virüse yakalanmış ve hastalığı atlatmış olsa da pozitif sonuç almayı bugüne kadar da sürdürdü. Toplam 16 ay boyunca COVID pozitif çıkan Kayasan’dan bugün en sonunda sevindiren haber geldi. Kayasan’ın 86. COVID testi negatif çıktı. Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin’e sarıldı.

"Çeşitli ülkelerden bilim insanları aradı"

Sabah gazetesine konuşan Kayasan, ününün tüm dünyaya da yayıldığını anlattı. Basında yer alan haberlerin ardından çeşitli ülkelerden bilim insanlarının kendisini aradığını söyleyen Kayasan, tüm dünyanın 16 ay boyunca pozitif çıkmasına şaşırdığını, 86. testi negatif çıkınca çocuklar gibi sevindiğini belirtti.

Kayasan, bugüne kadar torununu hep camın arkasından sevdiğini, sarılıp öpemediğini de aktardı. Kayasan, koronavirüse yakalanmadan önce 2,5 yıl boyunca lösemi ile savaştığını, tam lösemiyi atlattıktan sonra koronavirüse yakalandığını ifade etti.