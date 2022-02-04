14 Ayda Yaptırdığı 78 COVID-19 Testi Pozitif Çıkan Vatandaş

İstanbul Sarıyer'de yaşayan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, son 14 ayda yaptırdığı 78 COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı ve yardım istedi. Kayasan, sosyal hayatının mahvolduğunu ve torunlarını göremediğini söyledi.

İstanbul Sarıyer’de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan isimli bir vatandaş, bugün anlattıklarıyla gündem oldu. 2020 yılının kasım ayında koronavirüse yakalanan Kayasan, taburcu olmasına rağmen her COVID-19 hastasından farklı olacak şekilde test sonuçlarında hiçbir değişiklik yaşamadı. Kayasan, son 14 ay boyunca yaptığı 78 testin tümünden pozitif sonuç aldı.

56 yaşındaki vatandaş, 14 aydır yaptırdığı her testin sonucunun pozitif çıkmasından dolayı önlemler gereği karantinadan hiç çıkmadı. Karantinadan çıkamayan, torunlarını ve yakınlarını göremeyen, uzunca bir süredir evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, bu durum için yetkililerden yardım istedi.

“Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende”

Yaşadıklarını anlatan Kayasan, üç yıl önce kemik iliği transferi olduğunu, sonrasında COVID-19’a yakalandığını söyledi. 2020 yılı tarihi itibarıyla da COVID-19’la yaşadığını ifade etti. Karasan, lösemi olduğu için bağışıklık sisteminin düşük olması nedeniyle verilen ilaçlar sayesinde 14 aydır yaşatıldığını, bunun çok zor bir süreç olduğunu açıkladı. Karasan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir on gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı. Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; COVID-19 kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama COVID-19 olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum.”

Aşı olmayan vatandaşlara da seslendi:

Karasan, açıklamasında aşı olmayan vatandaşlara da seslenerek “Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz. İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu ahlaksızlık, vicdansızlık.” açıklamasında bulundu. Muzaffer Kayasan’ın tüm açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz: