Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

9-15 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar

9-15 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirveye oturmayı başarırken filmlerde Jason Momoa ve Dave Bautista başrollü Yıkım Ekibi yerini koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yıkım Ekibi - Prime Video
  2. Geber Aşkım - Mubi
  3. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  4. Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
  5. Ağır İşçi - Prime Video
  6. Günahkârlar - HBO Max & TV+
  7. Efsane - Disney+
  8. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  9. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  10. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Masumiyet Müzesi - Netflix
  2. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  3. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  4. Prens - HBO Max & TV+
  5. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  6. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  7. From - TV+ & TOD
  8. The Walking Dead - Disney+ & Netflix & TV+
  9. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  10. Jujutsu Kaisen - TOD
Disney+'ta Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz Birbirinden İyi Mini Diziler Disney+'ta Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz Birbirinden İyi Mini Diziler
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com