9-15 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirveye oturmayı başarırken filmlerde Jason Momoa ve Dave Bautista başrollü Yıkım Ekibi yerini koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Yıkım Ekibi - Prime Video Geber Aşkım - Mubi Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix Ağır İşçi - Prime Video Günahkârlar - HBO Max & TV+ Efsane - Disney+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler