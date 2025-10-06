Tümü Webekno
9 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. 9 Ekim itibarıyla A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zincir marketler, düzenli olarak teknoloji ürünleri mağazalarına getirerek fiyatların uçtuğu şu günlerde kullanıcıları çok sevindiriyor. Bu konuda en öne çıkan mağazalardan biri de kuşkusuz A101. A101’e düzenli olarak uygun fiyatlı yeni teknolojik ürünler geldiğini görüyoruz. Peki bu hafta A101’de neler var? 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla A101'e gelecek ürünleri içeren "Aldın Aldın" kataloğunu ve öne çıkan ürünleri sizler için derledik. Tüm bu ürünlere ülke çapındaki A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.

A101 9 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

a1*1

Toshiba 65UV236DT televizyon

toshi

  • 65 inç
  • VIDAA işletim sistemi
  • Ultra HD
  • Dolby Vision
  • 3x HDMI
  • Dahili uydu alıcısı
  • Fiyatı: 24.999 TL

Vestel güvencesindeki Toshiba markalı bu televizyon, 65 inçlik büyük boyutu, 4K çözünürlük, Dolby Vision gibi özellikleri kullanıcılarına sunuyor. 65 inçe göre 24.999 TL'lik fiyatı da dikkat çekiyor.

ONVO 550VF5000AQ televizyon

obn

  • 55 inç
  • 4K
  • QLED
  • Google TV
  • 4x HDMI
  • Dahili uydu alıcısı
  • Fiyat: 16.999 TL ONVO markalı bu model 55 inçlik boyuta sahip. QLED teknolojisiyle üstün seviye görüntü deneyimini kullanıcıya yaşatmayı başaran cihazda Google TV, 4K gibi özellikler de bulunuyor. 16.999 TL ile uygun fiyatlı diyebiliriz.

ONVO OVCM02 tam otomatik kahve makinesi

ovno

  • 1350W
  • 15 Bar pompa basıncı
  • 1.5L su tankı
  • 11 kahve çeşidi
  • Süt köpürtme ve ayarlama Eğer kahve seven bir insansanız evinizde kesinlikle bir kahve makinesi olmalı. ONVO'nun bu modeli de 14.999 TL'lik fiyatıyla tercih edilebilecek bir model.

A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler

  • Toshiba 55UA2363DT televizyon (55 inç) - 16.999 TL
  • Fobem ML43EW4000 televizyon (43 inç) - 8.499 TL
  • ONVO 320VF4000AH (32 inç) - 5.999 TL
  • BM 6001X Inox bulaşık makinesi - 12.999 TL
  • CM911S INV Silver çamaşır makinesi - 13.999 TL
  • CXI 482 Silver buzdolabı - 20.999 TL
  • Regal RGL90 mini buzdolabı - 6.999 TL
  • Homend 3082H mikser - 4.499 TL
  • Starry el blender seti - 1.799 TL
  • kiwi KAH6643 hava nemlendirici - 899 TL
  • kiwi KCJ-1803 otomatik narenciye sıkacağı - 449 TL
  • ONVO OVMC1400 erkek bakım seti - 999 TL
  • Pierre Cardin iyonik saç kurutma makinesi - 999 TL
  • Pierre Cardin dijital baskül - 299 TL
  • English Home şarjlı dikey süpürge - 4.199 TL
  • kiwi 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi - 3.699 TL
  • ONVO - OVCM03 filtre kahve makinesi - 1.399 TL
  • Schaffer çay makinesi - 1.399 TL
webtekno

