9 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. 9 Ekim itibarıyla A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Zincir marketler, düzenli olarak teknoloji ürünleri mağazalarına getirerek fiyatların uçtuğu şu günlerde kullanıcıları çok sevindiriyor. Bu konuda en öne çıkan mağazalardan biri de kuşkusuz A101. A101’e düzenli olarak uygun fiyatlı yeni teknolojik ürünler geldiğini görüyoruz. Peki bu hafta A101’de neler var? 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla A101'e gelecek ürünleri içeren "Aldın Aldın" kataloğunu ve öne çıkan ürünleri sizler için derledik. Tüm bu ürünlere ülke çapındaki A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.

A101 9 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Toshiba 65UV236DT televizyon

65 inç

VIDAA işletim sistemi

Ultra HD

Dolby Vision

3x HDMI

Dahili uydu alıcısı

Fiyatı: 24.999 TL

Vestel güvencesindeki Toshiba markalı bu televizyon, 65 inçlik büyük boyutu, 4K çözünürlük, Dolby Vision gibi özellikleri kullanıcılarına sunuyor. 65 inçe göre 24.999 TL'lik fiyatı da dikkat çekiyor.

ONVO 550VF5000AQ televizyon

55 inç

4K

QLED

Google TV

4x HDMI

Dahili uydu alıcısı

Fiyat: 16.999 TL ONVO markalı bu model 55 inçlik boyuta sahip. QLED teknolojisiyle üstün seviye görüntü deneyimini kullanıcıya yaşatmayı başaran cihazda Google TV, 4K gibi özellikler de bulunuyor. 16.999 TL ile uygun fiyatlı diyebiliriz.

ONVO OVCM02 tam otomatik kahve makinesi

1350W

15 Bar pompa basıncı

1.5L su tankı

11 kahve çeşidi

Süt köpürtme ve ayarlama Eğer kahve seven bir insansanız evinizde kesinlikle bir kahve makinesi olmalı. ONVO'nun bu modeli de 14.999 TL'lik fiyatıyla tercih edilebilecek bir model.

A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler