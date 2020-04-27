Disney, 4 Mayıs Star Wars Günü'nde Disney+ platformunda Star Wars: The Rise of Skywalker da dâhil olmak üzere 9 Star Wars filmini izleyicilere sunacak.

Artık mayıs ayına girmemize çok kısa bir süre kaldı ve 4 Mayıs, Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Star Wars’un haklarını satın alan Disney de 4 Mayıs Star Wars Günü için hayranlara bir sürpriz hazırladı.

Şirket, çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Disney+’ta geçtiğimiz senenin sonlarında vizyona giren Star Wars: The Rise Skywalker da dâhil olmak üzere 9 Star Wars filmini yayınlayacak. Ayrıca Star Wars: The Clone Wars’un da final bölümü yine 4 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Star Wars’un 9 filmi Disney+’a geliyor

"9 filmin hepsi tek bir yerde. Skywalker Efsanesi’nin tamamı 4 Mayıs’ta sadece Disney Plus’ta"

Star Wars: The Rise of Skywalker, 4 Mayıs’ta Disney+’ın yer aldığı birçok ülkede izleyicilere sunulacak. Film, yerel tatil sebebiyle Hollanda’da 5 Mayıs’ta yayınlanacak. Ayrıca Disney+ Fransa, filmle ilgili herhangi bir duyuru videosu yayınlamadı; dolayısıyla filmin Fransa’da da izleyiciyle buluşmayacağını söyleyebiliriz. Filmin Fransa’da gösterilememesinin sebebi, ülkedeki sinema salonlarında gösterilen filmler ve yayın platformları kanunu.

Star Wars evreninde Skywalker Efsanesi’ne noktayı koyan film olan Star Wars: The Rise of Skywalker, Aralık 2019’da vizyona girmişti. Toplamda 275 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan film, dünya genelinde 1,07 milyar dolar gibi bir gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Film, ülkemizdeyse 378 bin 548 izleyiciyi sinema salonlarına çekmiş ve 9,3 milyon TL’lik hasılat elde etmişti.

Skywalker Efsanesi’ne noktayı koyan filmin, hayranları memnun ettiğini söylemek pek mümkün değil. Film, IMDb’de 6,7 puan alırken Metacritic’te izleyicilerden yalnızca 4,8 puan alabildi. Filmin Rotten Tomatoes’taki izleyici puanıysa %86.