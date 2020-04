Geçtiğimiz yıl Disney+ platformunda yayınlanan Star Wars evrenin ilk spin-off dizisi olan The Mandalorian, hiç şüphesiz 2019’un en çok konuşulan dizilerinden biri olmuştu. Bu sonbaharda ikinci sezonu ile geri dönmeye hazırlanan dizinin üçüncü sezon çalışmaları da çoktan başlamış.

Geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıkan dijital yayın platformu Disney+’ın en sevilen orijinal içeriklerinden biri olan Star Wars: The Mandalorian, dokuz bölümden oluşan ilk sezonu ile büyük beğeni toplamıştı. Yaklaşık iki ay önce yaptığımız haberde, sevilen dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve Ekim 2020 tarihinde yayınlanacağını sizlerle paylaşmıştık.

Bugün ise Variety tarafından aktarılan yeni bilgiler, Star Wars: The Mandalorian’ın arkasındaki iki stüdyo, Disney ve Lucasfilm’in üçüncü sezon için çalışmalara başladığını gösteriyor. Haberde, dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Jon Favreau’nun bir süredir üçüncü sezonun senaryosunu yazdığı ve yönetmen Doug Chiang başkanlığındaki dizi sanat departmanının yeni sezon için konsept çalışmalarına başladığı ifade ediliyor.

Star Wars: The Mandalorian’ın yaratıcısı ve yapımcısı Jon Favreau, üçüncü sezonun senaryosunu kaleme aldı

Variety’nin haberinde yer verdiği bir kaynak, prodüksiyona yeni başladıklarını ve üçüncü sezonda The Mandalorian için başka maceralar aradıklarını söylüyor. Bir diğer kaynak ise sanat departmanının her şeyi bir araya getirmesi için geniş bir zaman çizelgesine ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor.

Star Wars evreninin ilk spin-off dizisi olan The Mandalorian’ın dokuz bölümden oluşan birinci sezonunda izlediğimiz Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi yıldızlar, ikinci sezonda da rollerine geri dönecekler. Sin City, He Got Game ve Rent gibi yapımlardan tanıdığımız Amerikalı aktris Rosario Dawson’ı ise yeni sezonda Star Wars: Klon Savaşları bölümlerinde yer alan Ahsoka Tano karakterinde izleyeceğiz.

The Mandalorian'ın yeni sezonlarında tanıdık Star Wars karakterlerini görebiliriz

Yukarıda da söylediğim gibi, bu yılın başlarında uzun bir post prodüksiyon sürecine giren The Mandalorian, ikinci sezonu ile ekim ayında yayınlanacak. Disney CEO’su Bob Iger, daha önce yaptığı açıklamada, dizinin yeni sezonunda herkesin tanıdığı bazı Star Wars karakterlerinin olabileceğini söylemiş; dahası, gelecekte The Mandalorian’a dayanan spin-off’lar görebileceğimizi ifade etmişti.