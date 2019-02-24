91. Akademi Ödülleri (Oscar) Bu Gece Sahiplerine Kavuşacak

Birçok ilkin yaşandığı bir ödül töreni olacak olan 91. Akademi Ödülleri bu gece (25 Şubat) TSİ 03:00'da sahiplerini bulacak.

91. Akademi Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. 225 ülkede canlı olarak yayınlanacak olan ödül töreninde Roma ve The Favourite “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” gibi kategoriler de dahil olmak üzere toplam 10 dalda aday gösterildi.

Bradley Cooper’ın yönetmenliğini yaptığı ilk film olan ve Lady Gaga ile başrollerini paylaştığı müzikal drama A Star Is Born ile kadrosunda Amy Adams, Christian Bale ve Steve Carell gibi oyuncuların bulunduğu Vice, toplamda 8 kategoride Oscar’a aday gösterildi.

1929 yılından bu yana düzenlenen Akademi Ödülleri tarihinde ilk kez bir süper kahraman filmi En İyi Film dalında aday gösterildi. Chadwick Boseman’ın yer aldığı Marvel Sinematik Evreninin bir parçası olan Black Panther, 7 kategoride aday gösterilirken, bir kitap uyarlaması olan BlacKkKlansman 6 farklı dalda Oscar’ı kovalayacak film oldu.

Bu seneki ödül töreninin bir diğer sürpriz olayı ise uzun bir aradan sonra ilk kez bir sunucunun Akademi Ödüllerinde yer almayacak olması. Akademi, gecenin sunucusunun Kevin Hart olacağını açıklamış ancak Hart, sosyal medya hesaplarındaki homofobik söylemleri tepki çektiği için sunuculuk görevini bıraktığını açıklamıştı.

91. Akademi Ödülleri Türkiye saati ile pazarı pazartesiye bağlayan gece, saat 3’te yayınlanacak. Ödül töreni beIN MOVIES OSCAR ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak izlenebilecek.