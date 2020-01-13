Bir Adam, Baba Yadigarı 96 Model Kartal'ı 4x4 Cipe Çevirdi

İstanbul Pendik'te yaşayan Muhammed Taşçı isimli bir adam, babasından yadigar kalan 96 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, cipiyle dağ yollarına çıkarak off-road yapmaya başladı.

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma 1996 model 'Kartal' marka otomobili cipe çevirmek amacıyla kolları sıvadı. Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini uzun uğraşlar sonucunda 4x4 cipe çevirmeyi başardı. Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.

Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak çamur, bayır demeden yolları aşmaya başladı. Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasisinden ayırmadan yaptıklarını belirtti.

Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı şunları aktardı:

"Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu, otomobil olarak geçen bir araçtı. Biz bunu 4x4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şasi üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık"

Otomobil tutkunu gencin, 4x4 arazi aracına çevirdiği otomobille dağ yollarından off-road yaptığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

4x4 Off-Road aracına dönüşan 1996 model Kartal'ın fotoğrafları