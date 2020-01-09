Türkiye’de 2019 Yılının En Çok Satılan Otomobil Markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye’de 2019 yılının en çok satan otomobil markalarını açıkladı. Geride bıraktığımız yıl toplam 479.060 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. En çok satış gerçekleştiren şirketler listesinin ilk sırasında ise 76.251 ile İtalyan devi Fiat bulunuyor.

Otomotiv distribütörlerini çatısı altında toplayan ve sektörde 47 uluslararası markayı temsil eden Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılına ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 22,85 azalarak 479.060 adet oldu.

Bursa’daki TOFAŞ fabrikasında önemli bir üretim hacmine sahip olan Fiat, geçmiş yıllarda olduğu gibi liderlik koltuğunda oturuyor. İtalyan şirket, 2019 yılında toplam 76.251 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bu sayının 57.161 adedini ise Egea modeli oluşturdu.

Fiat’ın hemen arkasından Fransız otomotiv devi Renault geliyor. Fiat gibi Bursa’da üretim yapan şirket, geride bıraktığımız yıl ülkemizde toplam 64.977 adet araç sattı. Binek otomobil satışlarında bir kez daha pazar lideri olan Renault, 28.844 adet Clio, 23.211 adet ise Megane satışı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en çok otomobil satan markaları sıralamasında üçüncü basamak, Alman devi Volkswagen’e ait. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik başlattığı askeri hareket sonrası ülkemizdeki fabrika yatırımını askıya alan marka, 2019 yılında toplam 48.496 adet araç satışı gerçekleştirdi. Hemen aşağıdaki listeden, Türkiye’de 2019 yılının en çok satılan otomobillerini görebilirsiniz.

2019 yılında Türkiye’de en çok satan otomobiller

Fiat Egea, 57.161 adet

Renault Clio, 28.844 adet

Renault Megane, 23.211 adet

Toyota Corolla, 19.146 adet

Honda Civic, 17.975 adet

Volkswagen Passat, 15.812 adet

Peugeot 3008, 11.263 adet

Dacia Duster, 10.378 adet

Nissan Qashqai, 9.323 adet

Hyundai Tucson, 8.426 adet