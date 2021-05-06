A Quiet Place Part II’nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

John Krasinski‘nin yazıp yönettiği A Quiet Place Part II’nin final fragmanı yayınlandı. 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan gerilim filminin pandemi nedeniyle ertelenmesinden dolayı, ikinci vizyon tarihine az bir süre kala yeni fragmanı yayınlandı.

Tüm dünyada artan koronavirüs salgını nedeniyle birçok filmin yayın tarihinde gecikmeler yaşanıyor. A Quiet Place de bu konuda mağdur olan filmlerden biri. Paramount’un 20 Mart’ta vizyona girecek filminin artan vaka sayıları nedeniyle ertelemesinden dolayı birçok izleyici oldukça üzülmüştü. İşin kötüsü o dönemler film için yeni bir tarih de verilmemişti.

A Quiet Place’in yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Amerika’da sinemaların yavaş yavaş tekrar açılmaya başlamasıyla beraber filme büyük ilgi bekleniyor. Dilimize “Sessiz Bir Yer” olarak çevrilen filmin başrolünde yine Emily Blunt’ı göreceğiz. İlk filmde hayatta kalmaya çalışan Millicent Simmonds ve Noah Jupe da devam filminde bizimle.

Yaratıkların ortaya çıkışı ve büyük kaos

A Quiet Place Part II’de yine ailemiz hayatta kalmaya çalışıyor. Filmin en güzel tarafı sesleri takip eden ve insanları “kıtlayan” bu yaratıkların ortaya ilk defa nasıl çıktığını öğreniyoruz. İnsanlık nasıl bir kaosa sürükleniyor ve yaratıklar nereden nasıl geliyor? Tüm sorular sonunda yanıt bulacak.

2018’de yayınlandığında oldukça karmaşık yorumlar alan film, farklı senaryosundan dolayı birçok sinema sever tarafından beğenilmiş ve marjinal bulunmuştu. Keza bir film izliyorsunuz ve neredeyse diyalog sıfıra yakın. Dram, korku ve bilim kurgu alanında yayınlanan film IMDB’de ise 7,5 puana sahip.

IMDB’de puan verenlerin “ortalama ve iyi” arası bir kategoriye soktukları film aslında pek çok açıdan göndermeler de içeriyor. Özellikle konuşma ve işitme engelli bireylere empatiyle yaklaşmamızı sağlayan film 2021’de de hem sessizlik hem de korkuyu iliklerimize kadar işletecek.