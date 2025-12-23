Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar North direktörü Obbe Vermeij, Rockstar Games'in zamanında İstanbul'da geçecek bir GTA için planlamalar yaptığını açıkladı.

GTA serisinin uzun süredir ABD dışına çıkmaması oyuncular arasında hep tartışma konusu olmuştu. Bugün ise eski Rockstar North direktörü Obbe Vermeij’in açıklamaları, bu konuda yıllardır dolaşan bazı söylentileri doğrular nitelikte.

Vermeij’e göre Rockstar Games, geçmişte Tokyo başta olmak üzere Rio de Janeiro, Moskova ve hatta İstanbul'u bile GTA için ciddi şekilde değerlendirmiş. Hatta GTA: Tokyo fikri neredeyse hayata geçiyormuş. Plan, Japonya’daki başka bir stüdyonun Rockstar’ın altyapısını kullanarak bu oyunu geliştirmesiymiş ancak bu proje son anda iptal edilmiş.

Rockstar, GTA'yı ABD dışına çıkarmak istemiyor

Buna rağmen Vermeij, GTA 6 ve sonrası için de ABD dışına çıkılmasını pek olası görmüyor. İddiasına göre Rockstar, milyarlarca dolarlık bir markayı riske atmak istemiyor. Amerikan pop kültürünü merkezine alan Vice City gibi şehirler, serinin anlayışının temelini oluşturuyor.

Her ne kadar bazı sızıntılar GTA 6’nın Güney Amerika’ya uzanabileceğini öne sürse de Vermeij, Rockstar’ın önceliğinin yeniden tasarlanmış ve son derece gerçekçi bir Vice City olduğunu söylüyor. Yani özetle zamanında sektörü kasıp kavuran GTA İstanbul söylentileri gerçekmiş ancak şimdilik seri rotasını ABD’den ayıracak gibi görünmüyor.